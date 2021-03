SPREMNO 88 ODLUKA O OBNOVI! Ministar Horvat u lipnju najavljuje strojeve na ulicama Zagreba

Autor: M.V.

Ravnatelj Fonda za obnovu, Damir Vanđelić, otkrio je kako od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nisu dobili nijednu odluku o obnovi, iako je zaprimljeno više od 5000 zahtjeva za istom. Gostujući u Dnevniku Nove TV, ministar graditeljstva, Darko Horvat ističe kako nigdje u obnovi nije zapelo. Štoviše, tvrdi kako je potpisano 88 odluka, a u ponedjeljak će ih biti potpisano još 50.

“U Zagrebu će u idućih mjesec dana biti riješeni zahtjevi”, ističe.

Upitan zašto odluke nisu došle do Fonda, ističe kako svako rješenje ima potrebnu proceduru. Podsjeća i kako, ako želimo pravedno utrošiti novac iz Europske Komisije moramo poštivati proceduru. Dodaje i kako proces traje nešto duže jer ne žele greške.

Navodi i kako procedura nije prekomplicirana, iako se mnogi žale da jest. Ministar poziva Zagrepčane da se samo s osobnom iskaznicom u Centru podnesu zahtjev.

Naposljetku, osvrnuo se i na početak obnove, odnosno na izlazak strojeva na ulicu. On smatra kako će to biti u lipnju. “To će raditi dionici građevinskog sektora. Uspjeli smo napraviti snimku stanja, to će raditi naši radnici”, zaključuje.