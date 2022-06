SPREMAJU TUŽBU PROTIV DRŽAVE: Odvjetnici oslobođenih u aferi Spice kreću u akciju, Polančec: 12 godina ukradenog života

Autor: Dnevno.hr

Najveća korupcijska afera iz 2009. godine poznata je pod imenom Spice.

Odvjetništvo je teretilo tadašnjeg potpredsjednika Vlade Damira Polančeca i Upravu Podravke da su novcem Podravke željeli kupiti dionice i postati većinski vlasnici.

Vrhovni sud krajem prošle godine sve ih proglašava nevinim, a iznos sudskih troškova nakon oslobađajuće presude Polančecu i drugima, procjenjuje se na više od 10 milijuna kuna na teret poreznih obveznika.





Udruženim snagama njihovi odvjetnici Anto Nobilo, Ksenija Vržina i Rajko Čogurić spremaju tužbu protiv države za oslobođene u megaaferi dugoj 12 godina. Narušen ugled, prekinute karijere, izmakla dobit, niz je razloga, piše Dnevnik.hr.

“Kad netko s 43 godine dođe na vrh karijere možete samo zamisliti kako je ta karijera mogla dalje trajati”, kaže odvjetnik Damira Polančeca, Anto Nobilo. No, to je bilo presječeno u njegovoj 43. godini i sljedećih 12 godina on dalje nije mogao ništa raditi.

Tužbe će se sastojati od nezakonitog pritvaranja, povrede prava osobnosti, zatim šteta koja je nastupila okrivljenicima vezano za privremene mjere koje su bile na imovini okrivljenika, sad oštećenici, kaže Ksenija Vržina, odvjetnica Milana Horvata.

‘U Americi bi Polančec dobio milijune’

Odvjetnik Zorana Markovića, Rajko Čogurić kaže kako su postupci “dugotrajni i mi nikad gotovo ne možemo dobiti naknadu kojim bi se moglo nadoknadit.” I Nobilo je složan, u Americi bi Polančec dobio milijune. U Hrvatskoj tek naknadu za nepravedno lišenje slobode, što je 280 kuna za dan zatvora te za putne troškove.

“Za ovaj postupak koji je trajao 12 godina, sve moguće naknade dakle povrat putnih troškova, dnevnice za dolazak na ročišta, sve to skupa vam je u mojem slučaju manje od 100 tisuća kuna, dakle nekoliko desetaka tisuća kuna za 12 godina ukradenog života, to je naknada koju netko eto smatra da je primjerena”, rekao je Damir Polančec, koji sve to naziva vrlo uvredljivim za godine koje je proživio pod teretom sumnje.

Na sud je Polančec morao doći više od 300 puta, prije nego što je čuo oslobađajuću presudu. Više ne želi, kaže, proživljavati kalvariju sa sudovima.









“Na tužbu za neku naknadu troškova na moje izgubljene godine, iako sam o tome razmišljao, mislim da je neću podizati. Jer, prema svim mojim saznanjima koliko god ljudi u takvim situacijama u kakvoj sam se ja našao bili u pravu na kraju takve tužbe nisu dobili.”

Polančec: Bilo bi lijepo da netko kaže ‘pogriješili smo’

No u 12 godina nakupilo se odvjetničkih troškova. “Mi smo izračunali da naš trošak u tih 12 godina je 4 milijuna kuna”, kaže Nobilo. “To je apsolutno najveća stavka, ovo sve drugo su male stavke”.

Sada čekaju odluku suda o troškovima i isplatu novca iz proračuna države, u kojoj nitko ne odgovara za duga suđenja i izgubljene optužnice. “Dapače, oni koji su inicirali i pokrenuli ovaj postupak su ozbiljno napredovali u hijerahiji Državnog odvjetništva” odlučan je Nobilo.









Polančec pak kaže kako bi bilo lijepo doživjeti “da netko veli ‘pogriješili smo prema tom čovjeku. Ako ništa drugo barem smo mu dužni ispriku’, mislim tu prije svega na Državno odvjetništvo”. Više od novčane značila bi mu, kaže, ta moralna zadovoljština koju nije dočekao.