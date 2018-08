Sprema se veliko rušenje Andreja Plenkovića: Evo tko mu radi o glavi

Bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić izdala je Plenkovića, tako se ui političkim krugovima i izvorima bliskim premijeru komentiraju obrisi nove, stare afere koja je prije nekoliko dana prodrmala hrvatsku javnost i razbudila političku elitu koja je usnula ljetni san. Naime, kao što je poznato u javnost je procurio iskaz bivše potpredsjednice vlade i Plenkovićeve nekoć najbliže suradnice Uskoku, a doznalo se da su premijer i vrh HDZ-a od početka bili upoznati s formiranjem radne skupine za Agrokor.

Ujedno, doznalo se kako je u cijelom procesu sudjelovao i ministar financija Zdravko Marić, bivši Agrokorov menadžer koji se ujedno u više navrata pojavio na sastanku u Agrokoru, a ujedno, javnost je spoznala i kako je Dalić kao ministrica priču o Agrokoru i spornim mailovima stopirala u djelu medija. Sve ovo tek je uvertira u rušenje Andreja Plenkovića, kojemu se ovime opasno zaljuljao ugled, ali i politička karijera, jer ono što je do sada doplivalo u javnost tek je dio onoga što Dalić ima za reći, a kako za sada stvari stoje ona neće šutjeti te nije nemoguće da upravo bivša ministrica osobno stoji iza transkripata koji kompromitiraju kako Plenkovića, tako i niz drugih članova Vlade. Nije to ništa neobično, jer Plenković se svoje ministrice pa i prijateljice prije nekoliko mjeseci vrlo hladno i lagodno odrekao, spašavajući već tada vlastiti obraz.

Štoviše, Plenković je to učinio na vrlo perfidan način pa je Dalić ostala i bez guvernerske fotelje kojoj se nadala. No, ono o čemu javnost sada bruji, kompromitira Plenkovića i u njegovoj stranci, u kojoj je nedavno privremeno sanirao krizu nastalu nakon glasanja o Istanbulskoj konvenciji kada se dio stranačkih konzervativaca predvođenih Davorom Ivom Stierom pobudio protiv premijerovih naputaka. Premda je Plenković smjenio Stiera, protivnika se nije uspio riješiti, naprotiv, najljući protivnik Milijan Brkić na poziciji je od početka, a s Plenkovićem nikako ne pronalazi zajednički jezik. Pred Plenkovićevom vladom, uistinu je turbulenta jesen premda objektivno govoreći pravu opoziciju zapravo niti nema. Osim transkripata koji ga dovode u nezavidan položaj, u njegovim rukama sudbina je Uljanika i 3.maja, čiji radnici izlaze na cestu zbog neisplate plaća.

Ministar financija Zdravko Marić priprema poreznu reformu prema kojoj su skeptični ne samo koalicijski partneri već i dio HDZ-ovaca, problemi se naziru i u ministarstvu turizma koje nema dugoročan plan. Nedavno smo imali prilike svjedočiti rasulu u zdravstvenom resoru, a zapelo je i sa reformom obrazovanja. Vlada do danas nije uspjela napraviti nikakav značajan pomak, a pomiču se tek brojke onih koji svakodnevno napuštaju zemlju. Sve su manje šanse da se Plenković na poziciji premijera zadrži dugoročno, a najveći je problem po Plenkovića u tome što su prema njegovoj vladavini skeptični i njegovi stranački kolege, oporba u HDZ-u sve je oštrija, a prostora za toleriranje njegovih gafova sve je manje. Kada dođe vrijeme za stranačke izbore, pripremaju mu oštru konkurenciju, a to će tvrde naši izvori iz vladajuće stranke biti kandidati protiv kojih Plenković iz fotelje neuspješnog premijera neće imati nikakve šanse. Nove, ozbiljnije pa i javne sukobe Plenković može očekivati već početkom jeseni, za kada se očekuje sastavljanje liste za Europski parlament. Pred Plenkovićem je sasvim sigurno još jedan kompleksan period, a hoće li ga preživjeti ostaje za vidjeti, no kako se za sada može čuti šanse za opstanak sve su manje.