SPREMA SE VELIKI OBRAT U SUĐENJU SANADERU: Ovo je tema o kojoj rijetki progovaraju

Loše zdravstveno stanje te raspravna nesposobnost Nevenke Jurak bivše vlasnice tvrtke Fimi medie, bio je raulog radi kojega je prije nekoliko dana ponovno odgođeno suđenje u procesu koji se vodi protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i suokrivljenika kojima se sudi za izvlačenje novca iz javnih poduzeća za crne fondove HDZ-a. Prema Uskokovim postavkama preko Fimi medije lažnim te preplaćenim poslovima izvučeno je iz javnih tvrtki u našoj zemlji oko 70 milijuna kuna, a valja podsjetiti da je u ovom slučaju u ožujku 2014.godine bila izrečena osuđujuća presuda, a osim Sanadera i partnera krivim je bio proglašen i HDZ.

Tada na scenu stupa Vrhovni sud koji slučaj vraća na početak, točnije na ponovno suđenja pa do danas presuda nije donesena. Više od godinu dana u postupku se nije dogodilo ništa i to zbog bolesti Nevenke Jurak koja nije u mogućnosti doći na sud, a pitanje je što će se dogoditi u prosincu za kada je najavljeno novo suđenje. Stoga se u pravnim i sudačkim krugovima već počelo lamentirati o pitanju zastare dijela optužbi u ovoj aferi. Prva optužnica tereti Sanadera za organiziranje zločinačke grupe koja je izvlačila novce, a nju su pak prema Uskoku tvorili HDZ-ov rizničar Mladen Barišić, potom glasnogovornik vlade i šef izbornog stožera stranke Ratko Maček, Jurak i Branka Pavošević kao šefica stranačkog rukovodstva i tajnica zadužena za financije.

Iz Kaznenog zakona proizlazi da je riječ o djelu za koje se predviđa do tri godina zakona, a zastara pak nastupa deset foina od kad se to dijelo dogodilo. Prema optužnici, Sanaderova družina postojala je od početka srpnja 2009.godine, što znmači da zastara nastupa ove godine, ipak, valja spomenuti i nepravomoćnu presudu koja je produžila rok zastare za dvije godine, točnije do srpnja 2021.godine, no oni koji pomno prate ovaj slučaj uvjereni su kako će do zastare doista i doći jer se do sada nisu makli s mrtve točke i sve upućuje na to.

Sanaderu koji slovi za vođu zločinačke organizacije zastara nastupa u srpnju 2026.godine, budući da mu je kao krovnom čovjeku iste predviđena petogodišnja zatvorska kazna pa stoga zastara kreće nakon 15 godina te još dodatne dvije godine zbog presude koja je već jednom izrečena.