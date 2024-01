Sprema se velika blokada Hrvatske, stradat će najranjiviji: ‘Plenković ima jednu mogućnost’

Kao i prošle godine, suci najavljuju takozvani ‘bijeli štrajk‘ i traže veće plaće, Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS) donio je u srijedu odluku o mjerama upozorenja, odnosno novom štrajku od 22. siječnja do 2. veljače, a nakon što su svi ogranci udruge odbili izložen model uvođenja materijalnih prava koje je predložilo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

“Ta mjera će se provoditi na način da se odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima, osim u onim predmetima u kojima može nastupiti nenadoknadiva šteta. Trajanje mjere ovisi o reakciji izvršne vlasti, tako da mogu biti prekinute i prije isteka ovog roka”, rekao je nakon sastanka predstavnik Marijan Bitanga, inače sudac Visokog kaznenog suda.

Upitan može li ih zadovoljiti obećanje da će zakon o plaćama biti u nekom kasnijem roku, Bitanga je naveo kako to obećanje imaju od svibnja prošle godine te da je ono prekršeno. Prvi zahtjev je bio da se poboljša materijalni status sudaca prvenstveno prvog stupnja, što je djelomično i ispunjeno, naveo je, a drugi, po njegovu mišljenju čak i bitniji, sastoji se od toga da su tražili sustavno uređenje plaća, odnosno da bude uređeno zakonom i da ne ovisi o “trenutačnoj volji neke političke garniture koja je na vlasti”.

‘Kad su izbori svi nastoje iskoristiti situaciju’

Na komentar da nije izvjesno da bi se to moglo dogoditi do ponedjeljka s obzirom da se radna skupina sastala samo dva puta te pitanje što je za njih zadovoljavajuće, Bitanga je ustvrdio: “Poseban dogovor bilo kojeg sadržaja koji nagovješćuje ozbiljne mjere od strane izvršene vlasti”. A što se događa i što bi za Hrvatsku značila nova blokada sustava pravosuđa, za naš je portal prokomentirao pravnik i bivši političar Pero Kovačević.

“Normalno kad su izbori, onda svi nastoje iskoristiti situaciju i to su suci i udruga sudaca. Istina, njima su povećane plaće u odnosu na prošlu godinu, ali dugo vremena bili su zaostali s plaćama. Koriste priliku, ali moramo biti objektivni i reći da su inflacija i poskupljenja od 2022. bili strašni”, smatra Kovačević i govori nam što bi se sad moglo dogoditi.

“Očito će uspjeti nešto napraviti. Mislim da javnost podržava njihovu borbu za većim plaćama, ali i očekuje da počnu raditi svoj posao, a ne da se sudski sporovi vode godinama i godinama”, rekao je Kovačević. Podsjetio je što zapravo znači ‘bijeli štrajk’.

Nemaju pravo na štrajk, ali…

“Nemaju pravo na štrajk. Zato oni to zovu ‘bijeli štrajk’. Znači da će dolaziti na posao, ali neće ništa raditi. Točnije, rješavat će se samo hitni slučajevi. Nije dobro da se to događa, treba sjesti i riješiti. Svakako treba napraviti iskorak u plaćama, no najbitnije je da suci počnu raditi svoj posao, a ne da stradavaju najranjiviji koji ne mogu istjerati svoju pravdu”, upozorio je Kovačević.

A jedna sutkinja ispričala nam je kako je to izgledalo u praksi prošle godine. “Bilo je katastrofa. Ja sam dolazila na posao, ali moja službenica nije radila i nisam mogla ništa. Nisam imala pisarku i dolazila sam u kancelariju piti kavu. Jadno, sve u svemu. Premijer Plenković ima sad jednu mogućnost da spriječi tu sramotu, a to je povećati plaće”, opisala nam je.