SPREMA SE PROSVJED PROTIV MEĐIMURSKIH ROMA! ‘Kao da živimo u Teksasu, dosta je ovog terora!’

Autor: S.V.

Nakon objave Tina Hrgovića koji je upozorio na ponašanje međimurskih Roma, tamošnji su stanovnici otišli korak dalje i od policije zatražili odobrenje prosvjeda.

Tako bi, kažu, upozorili institucije na nepodnošljive uvjete u kojima godinama žive, a o kojima nitko ne želi javno progovoriti.

Prosvjed će se održati u iduća dva do tri tjedna, i to na glvnaom trgu u Čakovcu

“Danas je napravljen prvi korak i od policije smo dobili zeleno svjetlo za održavanje mirnog prosvjeda na glavnome gradskom trgu. Bezbroj puta otvarao sam vrata raznih ureda u nadi da će se nešto promjeniti… I pokojna Ana Rukavina borila se svojom problematikom pod sloganom ‘Želim život’, pa tako i mi mještani i žitelji Međimurja želimo samo ‘Normalan život’ koji nam institucije ove države u 21. stoljeću moraju omogućiti. Danas, da nije bilo ovog sastanka s predstavnicima policije, bio bih vjerojatno u Borovu, gdje sam prije točno 28 godina počeo ‘stvarati’ i sanjati neku bolju Hrvatsku”, kaže Alen Pencer, hrvatski branitelj i stanovnik Međimurja.

“Nažalost, na ovaj dan u Borovu za tu neku bolju Hrvatsku poginulo je i masakrirano 12 hrvatskih redarstvenika, a 21 pripadnik MUP-a bio je ranjen. Zašto ovo pišem? Jer za ovakvu Hrvatsku nije mladost ginula. Ovo je apel svim institucijama koje u zadnjih 20 godina nisu radile ništa ili su radile jako malo u našoj županiji. Sami smo dopustili sav taj teror jer smo čekali da se to samo od sebe riješi. Šutjeli smo i odobravali. Smatram da svatko ima pravo na svom dvorištu popiti kavu bez ‘srpskih cajki’, bez mirisa plastike, bez krađa, bez divljanja po bolnicama, kafićima, na cesti itd… Sve to smo mi u zadnjih 20 godina svakodnevno doživljavali, pogotovo mi koji živimo u blizini njihovih naselja. Puno toga se stavljalo pod tepih zbog politike i nekih zakona koji se pod hitno moraju mijenjati. Mene ne zanimaju ‘njihovi predizborni poeni’, samo želim da krenu na djela. Uz pomoć svih vas jedino možemo sami sebi omogućiti sve nabrojeno. Šutjet se više ne smije, jer radi se o budućnosti svih nas. Međimurje su pretvorili u Teksas, a najmirniji grad u RH – u najnesigurniji. A sve to radi nam naša draga ‘ugrožena’ manjina koji sebe naziva Romima. Riječ Rom znači čovjek, a oni su sve samo ne ljudi. Čast poštenim i radnim pripadnicima manjine koji su se uspjeli socijalizirati i integrirati među naše pitomo stanovništvo. Nadam se da ćete nas i vi podržati u tom najavljenom prosvjedu za neki bolji i normalniji život na koji svi imamo pravo u 21. stoljeću u civiliziranoj EU. I još jednom – šutjeti znači odobravati. Sve što tražimo samo je ‘normalan život'”, pozvao je na prosvjed.