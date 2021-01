SPREGA ŽINIĆA, PETRINJSKOG TAJKUNA I MOĆNE HDZ-ovke: Poveznica sa skandaloznom obnovom Banovine?

U medijima se posljednjih dana intenzivno progovara o potresima koji pogađaju Sisačko-moslavačku županiju, no osim što su potresi solidarizirali hrvatske građena, oni su otvorili pitanje nekvalitetne poslijeratne obnove toga kraja. Naime, kako se tvrdi u dijelu javnosti, dio obnovljenih nekretnina urušio se zbog neadekvatne gradnje, a da je priča ozbiljna potvrđuju i najave istraga za koje se uz premijera Plenkovića založio i resorni ministar graditeljstva Darko Horvat.

Po HDZ-u se, osim toga, uvelike propitkuje uloga njihova sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, arhitekta koji je nakon rata bio dužnosnik Ministarstva obnove zadužen za obnovu kraja iz kojega i sam dolazi. Nekolicina naših sugovornika bliskih premijeru Plenkoviću potvrđuje nam kako se u vrhu HDZ-a održao sastanak u kojem se raspravljalo o sisačkom županu pa nije nemoguće da se uskoro nađe na popisu za otpis pošto premijer ne želi da se uz njega vezuju afere s kojima realno niti nema nikakve veze.

U vrijeme kada se obnova provodila, Plenković je ionako bio miljama daleko od stranke kojom trenutno rukovodi, a koja je tih postratnih godina doista bila ključna u procesima obnove s kojima su se hvalili na sva zvona. Sisački župan u to doba nije bio pretjerano javno eksponiran, u medijima su se i otkako rukovodi ovom siromašnom županijom napisi o njemu pojavljivali tek povremeno premda Žinić za sobom vuče niz intrigantnih priča.

Tako je primjerice malo poznato da je on osnivač i suvlasnik arhitektonskog biroa APB Petrinja, tvrtke kojoj su suosnivači Republika Hrvatska i Uljanik, u vlasništvu tajanstvenog poduzetnika Vedrana Banaja. Ova tvrtka postoji još od 60-tih godina prošlog stoljeća, a kako je to obično bivalo devedesetih, firma je privatizirana od strane zuaposlenika koji su svoje udjele prodavali Uljaniku. Treba napomenuti kako ovaj Uljanik nema veze s onim pulskim, no zato Banaj ima veze s radovima na cestama u Banovini.

Svojedobno se njime bavila RTL-ova Potraga koja je pisala o tvrtci Inženjerski ured Banaj koja je odradila nadzor nad nepostojećom rekonstrukcijom ceste u Glini. Za projekt težak 600 tisuća kuna, najveći iznos od 400 tisuća kuna isplatilo je Ministarstvo regionalnog razvoja kojim je upravljala bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac. Na cesti, međutim, prema tvrdnjama mještana radova nikada nije bilo, a kraci ove neobične priče vodili su i do glinskog gradonačelnika Kostanjevića, budući da je Žinićev sin Dario zamjenik gradonačelnika ovoga grada.

Zgodno je spomenuti to kako prihodi Uljanika osjetno rastu posljednjih godina pa su tako oni 2016. godine iznosili 4,7 milijuna kuna, dvije godine kasnije prihodi iznose oko dva milijuna kuna dok u 2019. godini govorimo o prihodima od 1,6 milijuna kuna. Neobično je i to što je dio suvlasništva tajanstveni Banaj otkupio od arhitekta Davora Salopeka iz Petrinje koji je obnavljao niz stambenih i crkvenih objekata u Petrinji nakon rata. Podsjetimo, naš je portal prije par dana službenim putem zatražio od Žinića popis tvrtki koje su sudjelovale u obnovi njegove županije, no odgovor do danas nismo dobili, ali smo zato saznali kako je u radovima uz ostalo sudjelovao križevački Radnik, jedan od najvećih donatora vladajuće stranke. Što se samog Žinića tiče, u medijima se u više navrata spominjao zbog sumnjivih zapošljavanja.

Problematiziralo se tako svojedobno zapošljavanje njegova sina Andreja u skladištu Kaznionice u Glini, međutim, on je negirao bilo kakve veze s poslom svojega sina premda se po glinskom kraju i danas priča kako je župan, koji je inače i sam rođen u tom gradu, zbrinuo svojih dvoje sinova. Žinić je inače jedan od osnivača HDZ-a na području Gline, a karijeru je počeo kao predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Glina. Radio je i kao pročelnik, a potom i kao viši stručni suradnik u Ministarstvu obnove da bi nakon toga postao načelnik Odsjeka u Ministarstvu prometa.