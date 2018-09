Šprajc u Saboru primjetio zastrašujući detalj: Komentar morate pročitati

Ništa novo, reklo bi se kada se tek površno baci pogled na sabornicu.

”Evo, radni dan je počeo, a skoro nikoga na poslu! Ali- plaćica stiže prvog u mjesecu bez greške”, komentirao je na službenom Facebook profilu poznati voditelj i novinar Zoran Šprajc hrvatske saborske zastupnike, u svojem sada već prepoznatljivom sarkastičnom stilu.

Nije ništa neobično, ali niti novo u tome da se saborski zastupnici na svojim radnim mjestima ne pojavljuju te da za to uredno primaju izdašne plaće. Tu pojavu srezati su pokušali nadobudni Mostovci zahtjevajući od zastupnika ispričnicu za izostanak, no po svemu sudeći niti to nije uredilo plodom te je sukladno tome sabornica i u novom zasjedanju prazna. Inače, Sabor je 9. sjednicu nastavio raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, a to je ako je suditi po praznim saborskim klupama tema koja se zastupnike ne tiče previše, što je uostalom detektirao i Šprajc.