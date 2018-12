SPOMENIK SRPSKIM ŽRTVAMA U CENTRU VUKOVARA?! Mišić: ‘Bude li tako, iselit ću se’

Autor: Snježana Vučković

Vijećnik Borislav Nikolić iz redova DSS-a na aktualnom satu Gradskog vijeća Vukovara danas je pitao gradonačelnika Ivana Penavu, kako bi reagirao na eventualnu inicijativu (srpskog) Udruženja civilniH žrtava rata „Protiv zaborava“ o postavljanju spomenika srpskim civilnim žrtvama u Vukovaru.

Bio je to početak vrlo žustre debate na kojoj su frcale iskre sa svih strana, a osobito se “zakuhalo” kada je gradonačelnik odgovorio kako “možda i ne bi imao ništa protiv kada bi DSS priznao da je Domovinski rat posljedica velikosrpske agresije”.

U raspravu se uključio i Predrag Mišić, hrvatski branitelj pravoslavne vjeroispovijesti i vijećnik HKS-a i to podsjećanjem na reakciju Srđana Milakovića (DSS) nakon uhićenja Srba osumnjičenih za ratni zločin u Vukovaru. Milaković je tada priopćenjem izrazio stav da “pojedinci žale što i na istoku Hrvatske nije bilo ‘Oluje’ pa da se taj prostor etnički očisti”, na što mu je Milaković replicirao da je legitimno izabran, i da o “Oluji” svatko može imati svoj stav no da ona uistinu jest “dovela do etničkog čišćenja”.

Mišić: ‘Šokiran sam idejom’

“Šokiran sam idejom DSS-a i Srđana Milakovića da se kod Veslačkog kljuba, u centru Vukovara, digne spomenik srpskim žrtvama. Bilo bi mi donekle jasno da traže spomenik za “civilne žrtve Domovinskog rata”, neovisno o podrijetlu ili vjerskoj pripadnosti žrtve. Ali, ovako ciljano tražiti spomen obilježje samo za svoj narod, a znamo što se i kako u Vukovaru dogodilo, krajnje je bahato”, kazao je za naš portal Predrag Mišić i dodao:

“Ne vjerujem da će se to zaista i dogoditi, no ako do toga dođe – iselit ću se iz Vukovara”, odlučan je Mišić.

„Milaković manipulira javnošću i to je nešto što mu ide jako dobro. On provodi velikosrpski program u javnosti poznat kao Memorandum 2 SANU-a i falsificira povijest tezom da je navodnim ubojstvima srpskih civila započeo rat.

“Od Milakovića sam zatražio imena navodno ubijenih i naglasio da je srpske civilne žrtve prouzročila agresija na grad i njegovo bombardiranje, da… No, Milaković zaboravlja naoružavanje srpskih ekstremista, balvane po cestama, 2. svibanj u Borovo Selu i drugo. Naravno da ćemo u Vukovaru pozivati sve građane koji žele i vole ovu državu da stanu na stranu nas koji branimo i pravo svakoga Srbina koji je s obitelj odlučio živjeti, raditi i izgrađivati ovaj grad i društvo, nećemo dozvoliti poraženim snagama iz prošlosti koje očigledno Milaković zastupa da krenu na same temelje ove države“, rekao je Penava.