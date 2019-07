Splitski HDZ-ovac se ‘pohvalio’ uspjehom! Ljudi ga pokopali komentarima: ‘Hvala ti Petre Škoriću…’

Autor: Dnevno

U sklopu projekta Nacionalnoga programa sigurnosti cestovnog prometa “Dan bez mobitela u prometu”, Ministarstvo unutarnjih poslova i policija su provel istraživanje koje je pokazalo da 91 posto vozača telefonira za vrijeme vožnje, a to isto čini i čak 33 posto biciklista. U tom istraživanju gotovo 55 posto vozača se izjasnilo kako ne bi telefonirali da je kazna za te prekršaje veća.

Upravo zbog takvih poražavajućih podataka u novom prijedlogu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iznos kazne za korištenje mobitela u vožnji s postojećih 500, “popeo” se na 1500 kuna.

No neki su se saborski zastupnici dosjetili kako bi i to valjalo promjeniti. Stoga je na inicijativu Petra Škorića, predsjednika splitskog HDZ-a i saborskoga zastupnika te kolegice mu Ljubice Maksimčuk i kolege Josipa Đakića, predloženi iznos novčane kazne za nepropisno korištenje mobitela u prometu s 1500 kuna ipak smanjen za 500 kuna i trebao bi iznositi 100 kuna. Da dobro ste pročitali, ono što su vozači istaknuli kao nešto što nebi radili da ih se više udari po džepu a to je telefoniranje saborski su zastupnici ocjenili da to ipak ne treba napraviti. K tome Škorić se s tim predloženim amandmanom pohvalio na svom Facebook profilu.

“Iznosom novčane kazne predloženim ovim amandmanom povećava se kazna u dvostrukom iznosu, što će sigurno doprinijeti razvoju svijesti vozača o neupotrebljavanju mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje, a što će u konačnici doprinijeti smanjenju broja prekršaja i povećanu sigurnost odvijanja prometa” stoji u obrazloženju amandmana.

Troje HDZ-ovih zastupnika smatra da su ovim amandanom postigli cilj. Jer smatraju da je takva kazna koju su oni predložili puno primjerenija težini samog počinjenoga prekršaja, standardu naših građana, kao i iznosima propisanim za isti prekršaj u državama članicama Europske unije.

No umjesto možda očekivanih pohvala na svoj prijedlog i amandaman na društvenim mrežama i komentarima dobio je uglavnom negativne komentare.

Ovaj šta se zabia sa 150 na sat u ljude šta su čekali na naplatnoj postaji je priča na mobitel kad se dogodila nesrića.

Moje pitanje je dal ce bit kaznjen sa 1500 kn ili 1000 kn?

Bravo, idući put zatrazite da se skroz ukine kazna. Nakon toga zatražite da se za prolaz kroz crveno svitlo dobije na žiro račun 500kn kao nagrada

Sramota. Trebalo je dignuti kaznu na 5000 kn, a ne smanjiti. Ej, pa zbog ovog se gube životi?

Samo su neki od komentara ispod objave na objavljeni Škorićev post. Naravno da su svoj komentar na predloženi amandan objavili i na satiričnoj stranici “Dnevna doza splitskog nereda”..

“Hvala ti, Petre Škoriću što si se izborio u vremenu kad se sve više nesreća na cestama događa zbog korištenja mobitela u vožnji, da se to blaže kažnjava nego što je bilo predloženo” ironičan je komentar na izglasavanje visine kazne, što javnost očito nije najbolje prihvatila.