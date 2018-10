Splitska bolnica optužila Ninčević-Lesandrić da laže: Evo njenog odgovora

Autor: I.N.

Nakon što se ravnatelj splitske bolnice oglasio i rekao kako Mostovoj zastupnici Ivani Ninčević-Lesandrić nisu obavili kiretažu bez anestezije već vakuumsku aspiraciju, o cijelom se slučaju u Saboru očitovala i sama zastupnica.

“Zaista je neprimjereno i neetički od jednog liječnika da uopće iznosi detalje, koje ja nisam rekla, bez da je mene itko išta pitao”, kazala je Ninčević-Lesandrić.

Rekla je kako je nakon što je stigao odgovor ravnatelja bolnice otišla na Google kako bi provjerila o kojem točno postupku on govori.

“Vidjela sam da je to malo moderniji oblik kiretaže. Mislim o čemu mi pričamo? Vidjeli ste stotine i stotine žena od sinoć. Dakle, bol koju sam ja i sve te žene prošle, zvalo se to aspiracija vakuumska, ovakva ili onakva, to je čišćenje maternice. A da jedan liječnik kaže da su me samo takli, a da svi skaču do plafona, on zapravo hoće reći da su očistili maternicu tako da su me samo takli. O čemu mi pričamo” – poručila je zastupnica.

Unatoč demantiju i svim navodima, rezolutno je poručila kako i dalje ostaje pri svojim tvrdnjama.

“Ne samo ja nego i sve ove žene koje su istupile i rekle isto, Sad se vidi, nakon ovakve reakcije, zašto sve žene šute. Naravno da nitko ne želi pričati o tome i biti tretiran na ovakav način, da mu se kaže da laže i da to nije tako, jer tu bol sam ja itekako prošla i znam što je to. Vjerojatno su mislili da će me na taj način ušutkati i da o tome više neću govoriti, ali mislim da su definitivno na krivu osobu naišli. To iskustvo mene i tih žena nema šanse da prešutim “, rekla je Ninčević-Lesandrić.

Podsjetimo, Mostova saborska zastupnica u četvrtak je istupila sa svojom šokantnom pričom u Saboru, tijekom rasprave o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, a istup je izazvao brojne reakcije u hrvatskoj javnosti i uzburkao zdravstveni sustav.