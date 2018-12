Split dobiva metro? Autobusni i željeznički kolodvor izmjestit će se nakon godina agonije

Novi autobusni kolodvor u Splitu sljedeće bi godine trebao zasjati u prigradskom naselju Kopilici. Ideja je da se znatno rastereti promet u samom središtu grada i trajektnoj luci gdje je sada smješten autobusni kolodvor.

To premještanje kolodvora prvi je korak prema realizaciji ambicioznog projekta metroa koji bi povezivao Trogir, zračnu luku i trajektnu luku Split, piše Večernji list.

Ugovore koji su preduvjet za preseljenje kolodvora potpisao je jučer splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara s predsjednicima uprava HŽ Infrastrukture i HŽ Carga, tvrtkama koje su vlasnice nekretnina na Kopilici.

“Privremeni autobusni kolodvor u Kopilici imat će 19 perona. Projektom su predviđena i četiri parkirališna prostora, i to 150 za osobna vozila, 51 za autobuse i sedam za taksi-vozila. Putnici koji budu stizali u Kopilicu vlakom bi se zatim prebacivali do centra grada, odnosno trajektne luke. Vožnja vlakom od Kopilice do centra grada traje svega četiri minute. Očekujemo da će se prometne gužve u gradu prebacivanjem autobusnog kolodvora u Kopilicu smanjiti za 20 posto. To je privremeno rješenje koje će poslužiti i tome da se ljudi naviknu na željeznicu” objašnjava Čagalj.

Dodaje da se ide u pravcu da privremeni autobusni kolodvor u Kopilici bude dovršen do početka turističke sezone sljedeće godine, a hoće li u tome uspjeti ovisi o procesu javne nabave za izvođenje radova koje će biti objavljeno u siječnju kad se očekuje i izdavanje građevinske dozvole.

U svibnju je potpisan i sporazum o dugogodišnjem partnerstvu u razvoju željezničkog prometa i unapređenju integriranog prijevoza putnika na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Taj sporazum potpisali su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza, Splitsko-dalmatinske županije, gradova Splita, Trogira, Kaštela, Solina i Omiša, tvrtke Promet, Zračne luke Split, Lučke uprave Split i Hrvatske gospodarske komore. Proširenje i modernizacija željezničke pruge od Splita preko Resnika do Trogira nametnulo se kao rješenje nesnosnih prometnih gužvi na tom području tijekom turističke sezone. Tako je u posljednjih pet godina broj turističkih dolazaka u Split porastao 125 posto.

Postoje dvije varijante spajanja željezničkom prugom Kaštela sa zračnom lukom pa dalje prema Divuljama i Trogiru. U obje varijante uključena je postojeća pruga između Knina i Splita. Tako bi se prema prvoj varijanti nova pruga gradila od Kaštel Starog prema Resniku i dalje prema Divuljama. Za to bi pak trebalo sagraditi sedam novih kilometara pruge od čega bi 3,4 kilometra bilo u plitkom tunelu. Stoga se i cijeli projekt naziva splitski metro. Nabava vlakova Plitki tunel, i to puno dulji, predviđen je i u drugoj varijanti za koju bi trebalo sagraditi novu prugu od Kaštel Sućurca preko zračne luke do Divulja ukupne dužine 12,6 kilometara od kojih bi čak 11,6 kilometara bilo u plitkom tunelu. Prva varijanta koštala bi oko 70 milijuna eura, dok bi za drugu trebalo osigurati 200-tinjak milijuna eura. Pri tome u obje varijante trebalo bi sagraditi i prugu od Divulja do Trogira, a ta bi investicija, ovisno o trasi, bila teška između 30 i 80 milijuna eura, piše Večernji list.