SPAR UGROŽAVA ZDRAVLJE KUPACA: Pogledajte kako podvaljuju robu kojoj je istekao rok trajanja

Autor: Dnevno

Mnogi svjetski trgovački lanci već godinama na akcije stavljaju proizvode kojima istječe rok trajanja. Riječ je o proizvodima koji su još zdravstveno ispravni, a umjesto da propadnu na policama, sniženi su od 30 do čak 70 posto. Slučaj koji donosimo u nastavku dokaz je da u Hrvatskoj ova praksa nije zaživjela.

U Facebook grupi “GAJNICE jučer danas sutra”, osvanula je objava jednog nezadovoljnog kupca koji razotkriva poslovanje trgovačkog centra Spar. Uhvatio ih je kako robu kojoj je istekao rok valjanosti prodaju po punoj cijeni. Kako navodi, uobičajena je praksa u toj trgovini lijepiti etikete s novim datumima preko starog.

Objavu vam donosimo u cijelosti.

“SPAR u Gajnicama ugrožava zdravlje kupaca!

Ovo je pronađeno u prodaji, 5 DANA nakon isteka roka trajanja (24. 7.), po punoj cijeni! Nakon ukazivanja na to jutarnjoj te popodnevnoj smjeni, i dalje su bile u prodaji! Obaviješten je i Spar, da bi lik, očito u kompi sa šeficom, argumentirao da su krafne u frižideru smrznute! Svi znamo za što služi škrinja, a za što friz! Smo mi takav shit od kvarta da nam uvaljuju robu staru 5 dana? Inače lijepe etikete s novim datumima preko starog, no u ovom slučaju ni to se nisu potrudili… SRAMOTA!”