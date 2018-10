Spale su maske! Je li vam promaklo? Podmukli plan Plenkovićevih ljudi

Hrvatski građani uskoro bi mogli ostati žatečeni kaznama, koje je svojedobno najavio ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić koji je još prošle godine poručivao da će s iznosima od 50 do 100 tisuća kuna, kazniti one koji ne uvedu razdjelnike, no ono što je svakako zanimljivo u kontekstu ove priče spomenuti jest činjenica da niti sva ministarstva nisu ugradila famozne razdjelnike, jednako kao niti brojne državne agencije. Prema pisanju 24 sata razdjeljnike nema niti zgrada u Vukovarskoj ulici u Zagrebu u kojoj su smještena tri ministarstva, radi se o Ministarstvu gospodarstva kojim je svojevremeno dominirao Ivan Vrdoljak na čiju je inicijativu do uvođenja i došlo, a tu je i Ministarstvo rada te poljoprivrede. Razdjeljnika nema niti u Medvedovom Ministarstvu branitelja, a Ćorićevo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike se ne grije na toplanu pa i nema obavezu ugraditi razdjelnike.

”Prema informacijama s kojima raspolažem, oko 102.000 kućanstava ima ugrađene razdjelnike. Pedesetak tisuća kućanstava nema ugrađene razdjelnike. Želim naglasiti da ne postoje nedvojbeni dokazi o štetnosti, odnosno o negativnim posljedicama ugradnje razdjelnika. Rješenje ovog problema vidimo u izmjenama i dopunama zakona o toplinskoj energiji i pravilnika kojima ćemo urediti ovo pitanje, tehniku ugradnje, kontrole i niza drugih pitanja po pitanju razdjelnika. Koncept ugradnje razdjelnika nije koncept od kojeg se u ovom trenutku odustalo”, tvrdio je svojedobno Ćorić, govoreći o razdjeljnicima koji su se umalo pretvorili u jednu od najvećih Vrdoljakovih afera, a otkako se on vratio u politički život, očito se ni od razdjeljnika nije odustalo. Kada već spominjemo razdjelnike, valja reći da je riječ o debeloj prijevari potrošača, za koju nitko nije odgovarao. Građani su, naime, svojedobno masovno ugrađivali razdjelnike, a vrlo brzo doznalo se da to nije bila obveza države prema EU kao što se tvrdilo iz Vrdoljakova resora. Jednako tako nije izrađena studija njihove isplativosti, što je zapravo EU i tražila u preporuci.

Koliki su razmjeri te štete dovoljno govori Facebook stranica Ne razdjelnicima, na kojoj se okupljaju oštećenici Zakona o obaveznoj ugradnji razdjelnika topline. Zahvaljujući spornom zakonu ne samo da se može razmatrati moguće pogodovanje podobnima, nego se i toplanama dala ovlast da same podižu cijene grijanja, kako hoće i koliko im treba. Toplane tako ne moraju više tražiti odobrenje od Here da bi podigle cijene grijanja za određeni iznos, već je dovoljno samo objaviti novi cjenik. Udruga Razdjelnici topline uputila je svojedobno Ministarstvu zaštite okoliša zahtjev za hitno ukidanje članka 11.Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, kojega je Vrdoljak donio uredbom nekoliko dana prije nego li je izgubio vlast, a njime se propisuje takozvani korekcijski faktor 2. Riječ je o prisili građana da ugrađuju razdjelnike, a onima koji to odbiju prijeti naplata energije za duplo veću kvadraturu nego što im je veličina stana.