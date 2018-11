Šokantno! Više ništa neće biti isto: Odlazak doktoru drastično se mijenja

Autor: dnevno.hr

Od sljedeće godine liječit će nas liječnici bez dana staža, netom pristigli s fakulteta. Unatoč tome što su i studenti medicine i Liječnička komora upozoravali da je to loše rješenje i da liječnicima nakon medicinske diplome treba pripravnički staž, Hrvatska ga je ukinula.

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti donijet prošlog tjedna izrijekom oslobađa te obveze. Tako će prva generacija diplomiranih liječnika, oni koji su medicinu upisali 2013., kada je Hrvatska ušla u EU, dobiti licencu za rad odmah nakon diplome. Studenti: Zgroženi smo! – Ispregovarano je prije nekoliko godina da staža neće biti, a sada vidimo da to za dio studenata nije dobro. Zato pripremamo rješenje po kojem će unutar dvije godine nakon diplome imati nekoliko mjeseci obaveznog staža, a u isto vrijeme mogu dobiti i specijalizaciju, da ljudi ne čekaju posao – kaže ministar Milan Kujundžić.

Čak 90 posto studenata medicinskih fakulteta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci izjasnilo se da želi staž, i to u trajanju od godine dana. – Govorili smo to na nebrojenim sastancima, i ministru. I studenti i profesori slažu se s tim da je potreban određeni tranzicijski period rada s pacijentima pod mentorstvom, ali nadležni uporno odbijaju mijenjati propise. Donosi se pravilnik o stažu koji može trajati do dvije godine. Nema nikakvog programa, nije predviđeno njegovo izvođenje, ne zna se hoće li svaka bolnica raspisivati staž ili će se raspisivati centralno, tko će to plaćati, kako će se kontrolirati, kako će se bodovati natječaj za specijalizacije jer nemamo svi iste uvjete ako netko ima staž a netko nema… Toliko je otvorenih pitanja već jako dugo, a odgovora nema. Zgroženi smo takvim stavom – govori Kristian Dominik Rudež iz Studentskog zbora zagrebačke Medicine.

I Liječnička komora ukidanje staža smatra korakom unatrag u strukturi stručnog usavršavanja liječnika, jer im ne daje potrebnu sigurnost ulaska u rad u zdravstvenom sustavu. – Ako se već ukida staž, trebalo bi uvesti tzv. sekundarijat, po uzoru primjerice na Sloveniju, koji bi počinjao odmah nakon završenog fakulteta, a mladi bi se liječnici usavršavali pod nadzorom mentora tijekom 9 do 24 mjeseca – kaže dr. Krešimir Luetić, v. d. predsjednika Liječničke komore, napominjući da su baš nadolazeće generacije mladih liječnika upravo one koje bi za 5-10 godina trebale biti okosnica sustava, jer će najveći broj sadašnjih doktora u tom periodu otići u mirovinu, prenosi Večernji list.

Kako je u Austriji, Njemačkoj… U Austriji, liječnici prije licence prolaze trogodišnji turnus u Sveučilišnoj bolnici. U Njemačkoj godinu i pol, Švedskoj 21 mjesec, u Danskoj 18 mjeseci… Dakle, nije da u EU nema staža za doktore, pa se onda ni RH ne bi osramotila kad bi korigirala propise. Ili se možda želi preko noći riješiti problem manjka liječnika, kad ih nagodinu 500-tinjak izađe s fakulteta izravno na posao?