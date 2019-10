ŠOKANTNA PROGNOZA VREMENA: Za vikend ponovno porast temperature! Očekuju se novi toplinski rekordi

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Dugonajavljivana promjena vremena s kišom i padom temperature, ponegdje i znatnim, stigla je nad sjeverne krajeve Hrvatske, a sredinom će tjedna i nad južne, gdje će još ponegdje i veći dio srijede biti suho, djelomice sunčano i iznadprosječno toplo, uz jugo, piše HRT.

No, bura na sjevernom dijelu Jadrana do petka ujutro bit će često jaka, osobito podno Velebita i olujna, gdjekad vjerojatno i s orkanskim udarima. Slabije će jakosti zapuhati uzduž cijeloga Jadrana, a od subote će je zamijeniti jugo, koje će vjerojatno potrajati i u prvom tjednu studenoga, te biti često umjereno, povremeno vjerojatno i jako.

Uz to jugo, na kopnu jugozapadnjak, tlak će biti u padu, i to priličnom – od ponegdje i više od 1025 hPa potkraj srijede do malo ispod 1000 hPa potkraj nedjelje ili početkom ponedjeljka. Pritom se valja nadati da taj pad tlaka i nakon razvedravanja u petak – ponovni porast vlage u zraku – unatoč statistički povećanoj vjerojatnosti – ipak neće povećati broj moždanih udara, čiji je ovaj utorak svjetski dan.

S tom će južinom od vikenda temperatura zraka ponovno porasti pa je nakon prošla dva i pol tjedna i rijetko, ponegdje čak i prvi put doživljene tako dugotrajne i izražene poslijepodnevne temperature zraka – te ovog samo kratkotrajno hladnijeg razdoblja – sve veća vjerojatnost da će i prvo desetodnevlje studenoga biti iznimno toplo, ponegdje možda čak i opet rekordno!?

No, prije tih novih “pozitivnih” temperaturnih iznimnosti, u ovome je tjednu, ponajviše u maglovito jutro u petak, mjestimice na kopnu moguća i “negativna” temperatura, pri tlu i slab mraz, pa se posebice cvjećarima preporuča dodatan oprez i djelovanje kako bi dosadašnji trud ne bi bio uzalud…