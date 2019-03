Šokantna istina: Ovo je prava istina o Pernaru, Živom zidu i novinarima!

Autor: Marin Vlahović

Prije desetak dana, Ivana Pernara, smatrao sam jednim od najštetnijih političara u Hrvatskoj. Igrom slučaja, tada smo se našli na istoj večeri. Kad je ušao u prostoriju, odmah mi je pao mrak na oči. Nakon minute, ustao sam se sa stolice i prišao mu dok se pozdravljao s gostima i obožavateljima, predstavio se, a onda mu krenuo objašnjavati, kako su njegove teorije o zavjeri medija glupost, jer zavjera ne postoji.

Prvi susret s Ivanom Pernarom

Naime, kako rekoh tom prilikom Pernaru, jednostavno se ne slažem s njegovim porukama i velikim „istinama“, jednim banaliziranjem kompleksne problematike i stvarnosti, korištenjem fraza i floskula, uz stalno širenje paranoje. Pernar je stoički saslušao sve što imam za reći, a onda mi čestitao na iskrenosti. Kasnije smo sjeli za isti stol i razgovarali o brojnim temama. Pokazao se kao čovjek koji poštuje suprotno mišljenje i uvažava tuđe argumente. Iako se često čini, da samog sebe doživljava bogomdanim, Pernar teži proširivanju vlastitog znanja i vidika, kao i skupljanju upotrebljivih i korisnih informacija, što je danas prava rijetkost.

U nekim važnim situacijama, ne kalkulira previše i spreman je na određene rizike. O vodstvu Živog zida, napisao sam čitav niz kritičkih tekstova. I dalje stojim iza svojih riječi, ali cjelovita istina, uključuje i drugu stranu priče. Prema nekim tezama, članovi Živog zida su velikom većinom pošteni, skromni i pravdoljubivi građani, dok je čelništvo pokvareno. Afera „bager“, koja u kontekstu kaznene i političke odgovornosti, nema direktne veze s Živim zidom, otkrila nam je drugu stranu priče. Podsjetimo, Miroslav Brkan zvani Kišo, inače otac HDZ-ovog gradonačelnika Makarske, Jure Brkana, pao je prilikom pokušaja prodaje ukradenog bagera i drugih strojeva. Umjesto da završi u pritvoru, Brkan stariji, otišao je u svoju drugu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, gdje se vjerojatno bavi skrivanjem tragova te izglađivanjem odnosa s pripadnicima podzemlja, koje je drukao medijima. Snimke potpuno razotkrivaju ovog švercera koji laže da je sam otišao na policiju. To je učinio, tek nakon susreta s temeljnom policijom u Velikoj Gorici, koja je na mjesto sastanka, došla na dojavu novinara i svjedoka. S obzirom da je gradonačelnik Makarske, Jure Brkan, javno stao u obranu svog oca, o čijim poslovima desetljećima pričaju cijeli Kupres i Makarska, slučaj „bager“, prerastao je u prvorazredni politički skandal. Predsjednik HDZ-a i Vlade, Andrej Plenković, i dalje o svemu šuti, čime de facto daje otvorenu podršku Brkanima.

Dvostruka igra vijećnika Ivana Šimića

Ali vratimo se na Pernara i Živi zid. Razgovarali smo s većim brojem poznavatelja makarske političke scene. Neki su nas, za daljnje informacije, uputili na Ivana Šimića, gradskog vijećnika iz Živog zida. Imali su tako informaciju kako je Šimić dobio sudski proces protiv bivših poslodavaca Jure Brkana, te da je iz sudskog zapisnika vidljivo, kako je budući gradonačelnik lagao na sudu. To nam je kazao i sam Šimić, koji nam je prvotno obećao e-mailom poslati dijelove sudskog zapisnika. Pitali smo ga i za slučaj premlaćivanja branitelja Damira Beroša. U razgovoru preko telefona, Šimić je potvrdio sve naše navode, ali i pokušao relativizirati odgovornost gradonačelnika. Štoviše, trudio se izazvati nekakvu empatiju, jer Jure tobože ima veliku nesreću, zato što mu je Kišo otac. Poslije toga, prestao se javljati na mobitel, i nije nam poslao tražene dokumente. Prilikom spomenutog telefonskog razgovora, govorio je i o tokovima, nekakvog izvlačenju novca. Ostavio je dojam čovjeka koji se bori sa samim sobom, kao netko tko želi ispasti moralan i hrabar, ali za tako nešto nema prave hrabrosti. Deklarativno će napadati HDZ, ali neće biti precizan u optužbama, iako za to posjeduje dovoljno materijala.

Druga strana priče o odnosu Živog zida prema novinarima

U svakom slučaju, dao nam je dovoljno argumenata da ga razotkrijemo kao prikrivenog pomagača lokalnog HDZ-a. Kasnije je osporio da posluje s gradskim grobljima, no nije komentirao dobivanje štanda na plaži, a zanima nas i tko mu je dodijelio koncesiju za solanu. Šimić na društvenim mrežama piskara o borbi za interese grada Makarske i tvrdi da se ne želi pridružiti hajci protiv gradonačelnika. No hajke nema, niti se drugi mediji usuđuju previše čačkati o tome što se uistinu događa u ovome gradu, i kako lokalni HDZ-ovci, vedre i oblače po Dalmaciji. Prema Šimiću, sve to treba zataškati radi nekog većeg dobra, valjda dobrosusjedskih odnosa i boljih poslovnih rezultata. Uglavnom, mogli smo zbog ovog oderati Živi zid i predstaviti ih, preko primjera Ivana Šimića, kao lažnu oporbu, koja je spremna sudjelovati i u zataškavanju kriminala iz redova HDZ-a. Ipak, kako se ispostavilo da je Ivan Pernar, sasvim neočekivano, pristojan i otvoren sugovornik, odlučili smo informirati čelništvo o ponašanju njihovog vijećnika. Uslijedio je pokušaj urazumljivanja Ivana Šimića. Pernar je mogao relativizirati slučaj i stati na stranu svog vijećnika. Neću reći da je stao na stranu novinara, ali se svakako našao na strani istine. Nažalost, zbog nekih svojih interesa, Šimić je izgleda odbio i samog Pernara. I što sad? Ako ga pritisnu iz stranke, da prestane voditi dvostruku politiku u Makarskoj, Šimić bi mogao napustiti Živi zid, a neupućeni novinari bi odmah napisali, kako se Živi zid raspada, jer ga napuštaju članovi koji su razočarani ponašanjem šefova stranke. Takav bezobrazluk i neposlušnost, nezamisliv je u HDZ-u gdje vlada diktatura partije, ali nama se čini da bi Šimić definitivno bolje funkcionirao u njihovim redovima. Što se tiče odnosa Živog zida i novinara, ova epizoda, dobra je pouka svim kolegama. Živi zid nisu samo statusi na društvenim mrežama. Živi zid su i živi ljudi, s kojima se itekako može, i ima o čemu razgovarati.