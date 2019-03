Šok! Zapanjujuće otkriće: Žalac nije dobila kaznu kao ‘obični’ građani! Pročitajte detalje

Bivši saborski zastupnik i liječnik Dražen Đurović na svojem je Facebook profilu vrlo opsežno prokomentirao prometnu nesreću ministrice Gabrijele Žalac, a u svojem statusu pažnju je skrenuo na vrlo zanimljive detalje.

Objavu prenosimo u potpunosti:

“U bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj 90-tih godina vozačka dozvola izdavala se (ako nemate zdravstveno ograničenje) s rokom važenja do 65 godine starosti.

I niste morali brinuti je li istekla ili ne. Mnogi od nas i danas imamo te u Hrvatskoj izdane stare i važeće vozačke dozvole. Ali, država je postala pohlepna i samo se traže načini kako izvući novac iz džepova poreznih obveznika. Pa su tako skratili rok valjanosti vozačke dozvole na samo 10 a osobne iskaznice na samo 5 godina.

Bez ikakvog smisla i potrebe. A kome taj dokument istekne država ga uredno “upozorava”visokom novčanom kaznom koja mu stiže na kućnu adresu. Naravno da ministrici Žalac nisu poslali kaznu koju šalju svim drugim hrvatskim građanima, jer bi ona u tom slučaju napravila novu vozačku. Danas sigurno i ministrica žali što je nisu tretirali kao sve druge građane.

Podsjećam da smo Boro Grubišić i ja žestoko kritizirali kad je SDPova vlada bez ikakvog smislenog razloga skratila osobnu na samo 5 godina. Odbili su i moj amandman da rok valjanosti osobne ostane 10 godina. Možda se iz ove priče o prometnoj nesreći koju je skrivila Gabrijela Žalac izrodi i nešto dobro pa se ti rokovi vrate na one stare.

Osobna 10 godina, a vozačka dozvola do 65., odnosno do 67. kad to postane službena dob umirovljenja.

Jer, ako nemaš zdravstvenog ograničenja i možeš do te dobi raditi, onda se do te dobi imaš pravo i voziti na posao. Bez odlaska na policiju i plaćanja naknade svakih 10 godina.”