ŠOK UOČI IZBORA! PLENKOVIĆ KREĆE U NAJVEĆU REFORMU IKAD: Jedan ministar je ključan

Premijer Andrej Plenković daleko od očiju javnosti priprema strategiju za izlazak na parlamentarne izbore, premda naciji gotovo papagajski ponavlja kako izbori trenutno nisu tema. No, da su izbori itekako tema potvrđuju i sudionici nedavno održane sjednice Predsjedništva HDZ-a koji potvrđuju kako će se jednim djelom kampanja bazirati na reformu lokalne samouprave.

Za Plenkovića je to veliki i ambiciozan korak, kojega je odlučio provesti kako bi javnosti poručio da je on taj koji se usudi realizirati ono što su mnogi godinama obećavali. Da je takva reforma nužna potvrdila je korona kriza, a to godinama potvrđuju i brojke, naime, nije tajna da Hrvatska broji 20 županija te Grad Zagreb koji ima status županije, tu je još i 127 gradova te 428 općina. U HDZ-u sada drže da je krajnji čas da se te brojke racionaliziraju i optimaliziraju.

”Usred krize smo uspjeli digitalizirati državu, i to je naišlo na odobrenje građana, sada je vrijeme da se pozabavimo i preustrojem lokalne samouprave, to je veliki i opsežan posao, ali ga se mora provesti i zbog krize, vrijeme će pokazati da mjere štednje po ministarstvima i lokalnim jedinicama naprosto nisu dovoljne, zato treba krenuti u smanjenje broja općina, jer su mnoge od njih rupe bez dna, dobar dio njih ne može se niti samostalno financirati.

Županije sigurno nećemo dirati, gradove također, ali smanjenje broja općina svakako nam je trenutno prioritet, i ono čime bi se ministri u narednim mjesecima do kraja mandata trebali pozabaviti”, objašnjava naš sugovornik iz HDZ-a dodajući da tu premijer posebno računa na svojeg ministra uprave Ivana Malenicu, što i ne čudi, jer je optimalizacija u tom smislu u njegovoj nadležnosti.

Sam Malenica, prije nekoliko dana natuknuo je da promišljanja vladajućih uistinu idu u tome smjeru najavljujući analizu, ali i kategorizaciju općina, što je svakako iscrpan posao. Ono od čega strahuju Plenkovićevi kritičari jest to da reforma ovog tipa nije dobro tempirana.

”Idu izbori, a nakon toga i lokalni izbori, upustiti se u tu avanturu prije no što ti procesi prođu je riskantno za stranku, ukidanje općina znači gubitak glasača iz te općine, pa zato se nikada i nije krenulo u takve korake”, objašnjava naš sugovornik iz drugog HDZ-ova krila. Objašnjenja dakle pljušte sa svih strana pa je sada na potezu Plenković i njegova klika, no čini se kako je premijer uistinu na korak do provedbe reforme koja bi se mogla okarakterizirati kao jedna od najvećih ikada.