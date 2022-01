ŠOK U ZAGREBU! Mjesecima ležao mrtav u stanu prepunom smeća. Žohari i crvi okupirali zgradu, a stanari ne smiju ništa napraviti najmanje mjesec dana. Evo zašto

Autor: Dnevno

Mjesecima je ležao mrtav u stanu, nitko ga nije posjetio za Božić ni za Novu godinu. Tijelo su zbog nesnosnog smrada otkrili stanari koji su sve prijavili policiji. U stanu u Zagrebu je pronađeno raspadnuto tijelo, ali i puno smeća. Stanari se zbog toga već mjesecima bore sa žoharima i ostalim štetočinama koje se šire cijelom zgradom, otkriva Dnevnik.hr

“Pronađen je u poluraspadnutom stanju u WC-u, na školjci. Onda znate koliko je dugo bio tamo. Ne znam koliko vremena treba da se takvo stanje dogodi”, ispričala je susjeda Jadranka Dejanović.

A smrt ovog čovjeka otkrila je zašto već mjesecima u zgradi šetaju žohari. U njegovu stanu pronađene su goleme količine otpada. Tako su susjedi otkrili da su čak i ispod parketa nađeni žohari, kukci i crvi.

Iz Zavoda za javno zdravstvo odgovorili su da je potrebno što prije očistiti stan. Ali problem je jer je to nemoguće napraviti dok ne završi ostavinska rasprava. Ako su nasljednici poznati, kaže odvjetnica, to može trajati do mjesec dana. Ako nisu, i duže čak i više od pola godine do godine dana.