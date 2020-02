ŠOK U SDP-U! Milanović podmeće Bernardiću uoči izbora: On gura Borzan za premijerku

Idilu u SDP-u, koja je nastala nakon pobjede na predsjedničkim izborima, pokvarila je anketa objavljena u Nacionalu, prema njoj birači Partije ne žele da Davor Bernardić bude kandidat te stranke za premijera, umjesto njega na toj bi poziciji rado vidjeli europarlamentarku Biljanu Borzan. Vijest je to koju je poput hladnog tuša dočekao Bernardić, koji je nedavno sastavio vlastitu vladu i najavio kandidaturu na parlamentarnim izborima nepokolebljivo i krajnje principijelno najavljujući da se natječe za premijera. U pripreme je po tom pitanju već krenuo, s Davorkom Vidovićem i nekolicinom stranačkih eskperata radi na vlastitom imidžu, nastoji otvarati važne teme, progovarati o gospodarstvu i pravosuđu te se gradi kao političar iz naroda, koji je suprotno predviđanjima ipak spreman sučeliti se s Andrejom Plenkovićem, kada i ako ovaj ostane na čelu HDZ-a.

Glasina da bi Borzan bila idealna kandidatkinja za premijerku nije od jučer, potenciraju je u SDP-u više od pola godine, a dobro upućeni izvori svjedoče kako tu priču potenciraju kadrovi bliski novoizabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću. ”Time što je Bero Milanoviću ponudio da bude SDP-ov kandidat za predsjednika, on je zapravo nastojao eliminirati glavnog protivnika, jednim djelom je uspio, no Milanović i Bernardić se ne podnose. Bernardić ga je kritizirao po odlasku iz stranke, ovaj mu je uostalom i ostavio rasulo u SDP-u, a njegovi kadrovi nastojali su ga rušiti i sabotirati na svakom koraku, čine to i sada kada on nastoji relizirati svoje ambicije i postati premijer. U prvi su plan izvukli Borzan, kako bi izazvali sukobe između nje i Bernardića, ali i kako bi umanjili Berin značaj, to je miniranje i podmetanje, koje je krajnje nekorektno”, prepričava naš sugovornik iz SDP-a te podsjeća da je Bernardić taj koji je unatoč podmetanjima SDP digao s ruba provalije i vratio u život, i to u najranjivijem trenutku, onda kada su ga svi otpisivali.

”Taman smo smirili i izgladili situaciju, HDZ-ovci se prepucavaju, a Milanovićevi kadrovi dovode u pitanje Bernardićeve sposobnosti i mogućnosti, time stvaraju sukobe i tenzije uoči parlamentarnih izbora, to ne koristi nikome nego Plenkoviću i HDZ-u. Borzan je korektna političarka, no pobogu, ona je poznata po čemu? Po Nutelli? Zar ćemo time ići u obračun s HDZ-om”, pita se naš sugovornik blizak Bernardiću napominjući da je Borzan sjajna komunikatorica, ali da te svoje sposobnosti ipak treba koristiti na europskoj razini.