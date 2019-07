ŠOK U SDP-U! Bivši ministar HDZ-ov igrač? Samo on nije potpisao za Kuščevićev opoziv

Iako je premijer Andrej Plenković stao u obranu svojeg ministra uprave Lovre Kuščevića, njegova situacija ni izbliza nije riješena. Naime, protiv ministra zbog afera koje su se nanizale oko njega ustali su koalicijski partneri HDZ-ove vlade, pa su tako iz HNS-a ovih dana vrlo jasno dali do znanja da Kuščević mora otići. Da netko mora otići, ili ministar, ili pak partneri Plenkoviću je poručio i SDSS-ov Milorad Pupovac, a jednako tako stav je iznio i HSLS-ov Darinko Kosor, koji pak drži da Vladu moraju napustiti i Kuščević, ali i HNS, dok za to vrijeme zagonetno šuti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji u sabornici ima najbrojniji, ali ne i najstabilniji zastupnički Klub.

Uz to, pobunu protiv ministra i njegovih afera digli su i lideri oporbe, a SDP je pak krenuo u opoziv ministra Kuščevića prikupljajući potpise saborskih zastupnika, a potrebno im je njih 31, no ono što je posebno zanimljivo jest da niti jedan njihov član nije stavio potpis na opoziv ministra Kuščevića, riječ je o bivšem ministru zaštite okoliša Mihaelu Zmajloviću, koji jedini iz partijskih redova nije potpisao zahtjev za njegov opoziv, slijedom toga, nametnulo se dakako pitanje koji su Zmajlovićevi motivi za takvo postupanje. Je li moguće da je i on još jedan od SDP-ovih prebjega? Je li bivši SDP-ov ministar HDZ-ov žetončić, ili je pak posrijedi tek puka slučajnost, i propust? Bilo kako bilo, priča je izrazito zagonetna, a u ovom trenutku premijeru Plenkoviću svaka je ruka u sabornici iznimno značajna, jer odluči li doista iz Vlade, kao što se nagađa, ispratiti kolege iz HNS-a, čuvajući svojeg ministra i stranačkog tajnika, pitanje je na koji će se način rasplesti priča s većinom koju ima u sabornici, pa stoga, nije nemoguće da njegovi kadrovi lobiraju na sve strane ne bi li zadržali prijeko potrebnu stabilnost.

Inače, nije isključena mogućnost da se zbog poslovničkih i zakonskih rokova sazove izvanredna saborska sjednica na kojoj će se raspravljati isključivo o Kuščevićevoj sudbini, jer Ustavom je određeno da ljetna stanka u radu Sabora starta 15.srpnja te traje do 15.rujna. SDP je najavio da će se oko opoziva konzultirati i s drugim strankama te vidjeti tko smatra da ono što se Kuščeviću spočitava nije u skladu s propisima. Ono radi čega SDP traži ministrov opoziv može se sažeti u nekoliko točaka, prije svega sporan im je upis u katastar, ali i to što je izvlačio nekretnine iz trgovačkog društva te ga pritom oštetio za više od milijun kune, a koje su prema riječima Peđe Grbina završile u njegovom džepu. Povod za opoziv su i nekretnine kupljene na negrađevinskoj zemlji te naknadno urbanizirane u Kuščevićevom mandatu, a tu je i situcija da je Kuščević gradio POS-ove stanove, od kojih je dio njih završio u rukama članova njegove obitelji i bliskih stranačkih kolega, od kojih jedan od njih taj stan i iznajmljuje, iz čega prouzlazi da su građani ulagali da bi HDZ-ovac mogao zarađivati.

Opoziv je podržao i HSS-ov šef Krešo Beljak. “Mislim da je gospodin Kuščević postao prevelik teret Vladi, gospodinu Plenkoviću i svima nama. Hoćemo li uspjeti ovisi o gospodinu Plenkoviću, njihovim unutarstranačkim odnosima, ali ova Vlada će prije ili kasnije, ali najkasnije na sljedećim parlamentarnim izborima reći svoje i otići u povijest”, rekao je Beljak za Mediaservis, a pridružiti bi im se trebao i Ivan Vilibor Sinčić, ali i Most, dok pak HDZ-ovci vjeruju da od svega toga nema ništa. Takvo vjerovanje ne čudi jer ovo nije prvi put da oporba opoziva HDZ-ove ministre.