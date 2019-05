ŠOK! OVO VAM JE PREŠUĆENO! Plenkovićev monstruozan plan: Kome je prepustio sudbinu naroda?

Potpisi su prikupljeni, ali tu priči nije kraj.

Iako su sindikalisti svoju prvu stepenicu uspješno premostili te su skupili 600 tisuća potpisa za referendum protiv smanjenja dobi za dolazak u mirovinu i penalizaciju prijevremenod odlaska u mirovinu, pred njima je ozbiljan posao pa bi se kompletna priča mogla svesti na staru narodnu dobili su bitku, ali ne i rat. sindikalni referendum u djelu javnosti protumačen je i kao svojevrsni bunt građana protiv vlade premijera Andreja Plenkovića, koji bi se uistinu i morao ozbiljno zabrinuti, jer ovo nije prvi put da građani koriste demokratska sredstva kako bi mu pokazali što misle. Osim što HDZ nije briljirao na ličkim izborima, kao što se to nastojala prezentirati naciji, protiv njega je javnost prosvjedima ustajala u vrijeme kada su se rasprave vodile oko Marakeškog sporazuma i Istanbulske konvencije. Znajući na kakvom tankom ledu kliže prvi čovjek HDZ-a i Vlade nemoguće se ne zapitati zašto je pobogu jednu od najvažnijih reformi, onu mirovinsku na kojoj inzistiraju i europski poglavari dao u ruke ministru Marku Paviću. Tko je uopće Pavić i koje su njegove stručne reference da bi se baš on mogao uhvatiti u koštac s reformom o kojoj ovisi hrvatska sadašnjost i budućnost? Zlobici će reći da je riječ o običnom ‘aparačeku’ i stranačkom lutku, a kratak pogled na ministrovu biografiju i profesionalne reference otkriva kako se ni nema čime pohvaliti. Naime, njegovo ime u javnom je prostoru zaiskrilo tek onda kada se počela intenzivirati rasprava o mirovinskoj reformi, prije toga, rijetki su bili oni koji su zapravo čuli za tog mladca koji upravlja jednim od najvažnijih resora. Mladi je Pavić ministarstvo preuzeo od svojeg prethodnika Tomislava Ćorića, spletom političkih okolnosti zahvaljujući koaliciji HNS-a i HDZ-a, temeljem koje je Ćoriću pripalo Ministarstvo zaštite okoliša. U privatnom sektoru, Pavić nije ostavio nikakvog traga, kako i bi kad se u tim vodama nikada nije niti okušao. S druge strane, kako to nerijetko s HDZ-ovcima, ali i generalno političarima biva lansiranje u nacionalnog političara otpočeo je kao državni tajnik. Na toj poziciji zadržao se svega pola godine, i to je ujedno najviša funkcija koju je obnašao prije nego li je postao ministar.

”Dobar je jako, upoznat ćete ga. Vidim da ga ne znate”, rekao je premijer Andrej Plenković svojedobno, kada je predlagao svoje ministre i predstavljao ih naciji. On sam za sebe tvrdio je kako se godinama bavi zapošljavanjem mladih, a koliko mu dobro ide na tome planu u posljednjim mjeseci pokazuju statistički podaci o broju mladih koji su spakovali torbe i napustili našu zemlju.

Mladi ministar rodio se u Zagrebu gdje je diplomirao na PMF-u, odnosno na Geofizičkom odsjeku spomenutog fakulteta na kojem se ubrzo i zaposlio. Magistrirao je 2009. godine u suradnji s National Oceanography Centrom u Southamptonu gdje je ujedno odradio i svoju Chevening stipendiju. U javno dostupnoj biografiji ministar koji reformira mirovinski sustav napominje kako ga zanima znanost s posebnim naglaskom na energetiku, ekologiju te zaštitu okoliša. Dakako da je Pavić član HDZ-a te jedan od rijetkih koji uživaju premijerovo povjerenje. Do pozicije državnog tajnika u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava stigao je kroz zagrebački ogranak stranke, a po političkim kuloarima šuškalo se kako se takav rasplet odvio na preporuku nekadašnjeg šefa toga ogranka Andrije Mikulića. Jasno, te glasine nikada nisu potvrđene. Kada je imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu kojim trenutno rukovodi predstavljen je kao Pavić iz Instituta za stručno usavršavanje mladih. Prema podacima s internetske stranice Instituta, riječ je o ‘neprofitnoj organizaciji za stručno usavršavanje mladih’ koja je osnovana 2010.godine. Kako to obično biva, ono čime se bave protumačeno je gomilom folskula, a zbog članstva u ovom Institutu Pavić je prozivan u dijelu medija. Naime, nakon što je postao ministrom, minimalno troje ljudi iz njegve udruge za mlade zaposleno je u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva odakle je potom ISUM-u dodijeljeno sto tisuća kuna, a sam Pavić bio je državni tajnik kada je u ime tvrtke koju je osnovala ta udruga potpisao primanje potpore od 350 tisuća kuna s Gradom Zagrebom.

Pavić se prije ministarske karijere u medijima zapravo niti nije značajnije pojavljivao. Tek je jedne prigode istupio te konstatirao kako savjetnike koji na Zavodu za zapošljavanje rade s nezaposlenima treba osnažiti te tako proces pronalaska posla kroz HZZ učiniti efikasnijim. Svoj stav iznosio je i o mjeri stručnog osposobljavanja koju je na jednoj sjednici saborskog odbora proglasio protočnim bojlerom budući da se od 17 tisuća korisnika SOR-a u javnom sektoru zaposli njih svega 4 tisuće. Tom prigodom najavio je osnivanje tijela koje bi se trebalo baviti praćenjem mjera aktualne politike zapošljavanja. Umjesto politikom zapošljavanja mladih, Pavić se danas bavi mirovinskim reformama i ako je suditi po reakcijama javnosti – ne ide mu baš najbolje