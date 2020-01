ŠOK NA SVEČANOSTI: Dekan zagrebačkog FER-a očitao bukvicu ministrima pa izazvao potpuni muk

Autor: Dnevno

Na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu danas je održana svečana dodjela ugovora za financiranje istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Na svečanosti su bili ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić te zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain. Oni su podijelili ugovore za 13 projekata, čija je vrijednost 42,8 milijuna kuna. Sve do dodjele bio je to uobičajen događaj, no onda je završnu riječ uzeo profesor Gordan Gledec, dekan FER-a, koji je očitao bukvicu ministrima i prozvao ih pred svima okupljenima.

“Svaki put kada se potpisuje ovakav nekakav ugovor, mi ga potpisujemo s grčem u želucu jer sada slijedi vječita bitka s administracijom. Priznavanje troškova, hoće li se nešto priznati ili neće, administriranje svaka tri mjeseca, pa se pitamo je li naš posao istraživanje ili stalno slanje administrativnih izvještaja? Kod nas se to radi četiri puta godišnje, u Europi dva puta u tri godine”, započeo je svoj govor Gledec, koji je izazvao muk u Sivoj vijećnici FER-a, prenosi Jutarnji.

U nastavku je rekao kako se provedbena tijela miješaju i u najsitniji dio projekta, zbog čega istraživači više vremena potroše na administraciju nego na samo istraživanje. Zbog toga, kazao je, imaju osjećaj da se na njih gleda kao na lopove i kriminalce, umjesto kao na ljude koji uz pomoć države žele graditi bolju Hrvatsku.

“Pitamo se koje ćete sve dokumente tražiti od nas, i to dokumente koje država već ima. Plaće, izvaci plaća, PDV-obrasci, sve dokumenti koje država ima, ali zašto se od nas traži da administracija projekta bude deset puta od istraživačkog doprinosa i prijave projekta? Na to nikada nismo dobili odgovor“, istaknuo je dekan FER-a.

Osvrnuo se i na bojazan manjih fakulteta da im troškovi neće biti priznati za istraživanje, zbog čega im prijeti opasnost da padnu u minus, kao i na niske plaće znanstvenika na fakultetima.

“Kako mislite da će istraživači ostati na fakultetskim plaćama s ograničenim koeficijentima? Izgleda da je u ovoj državi važnija složenost nego način obavljanja posla. Nadam se da ćete jednom razmisliti o tome da se gleda uspješnost odrađenog posla”, rekao je Gledec.

Pri kraju govora osvrnuo se i na predsjedanje Hrvatske Vijećem EU-a, navodeći da se kao jedan od prioriteta ističe “Europa koja se razvija i ulaganje u znanost i inovacije kao jamstvo razvitka Unije”. Kao primjer je onda naveo kada se FER prijavio za jedan projekt čija je recenzija na kraju trajala 17 mjeseci.

“Možete misliti koliko je taj projekt aktualan nakon dvije godine kada se ide u potpisivanje. I FER je dao prigovor i onda saznam da je prigovor odbijen nakon tri mjeseca, iako je zakonski rok 30 dana”, rekao je Gledec i dodao da ovaj njegov govor nije kritika, nego poziv da vladajući saslušaju znanstvenike.

“Netko ovo mora reći i FER sa svojim rezultatima može to reći. Nemojte ovo shvatiti kao kritiku, nego kao dobronamjernu sugestiju. Pokušajte nas razumjeti”, završio je Gledec, nakon čega je dobio snažan pljesak od okupljenih dekana i rektora, no ne i od ministra. Štoviše, ministar Ćorić je nakon dodjele u razgovoru s novinarima rekao kako je istup FER-ova dekana bio neprimjeren.

“Nikada nisam dobio nikakav upit od dekana niti od bilo koga s FER-a da se u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike objasni bilo koja procedura koju je naše ministarstvo zadalo. Možda je to i upućeno cijeloj Vladi, ne ulazim u to, no mi smo danas ovamo došli kako bismo proslavili činjenicu da je 11 naših istraživačkih institucija došlo do sredstava kako bi financiralo svoja preliminarna istraživanja u kontekstu prilagode klimatskim promjenama”, rekao je Ćorić.