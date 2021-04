ŠOK IZ MARIĆEVA I BEROŠEVA RESORA! Ovo će osjetiti svi građani: Prvo riješenje za krizu u zdravstvu

Autor: Iva Međugorac

Premda je ministar zdravstva Vili Beroš u svojim posljednjim javnim nastupima najavio kako će veledrogerije normalizirati opskrbu bolnica lijekovima i medicinskom opremom, dugovi hrvatskih bolnica prema veledrogerijama ostaju problem kojim će se u narednim danima znatno više baviti Berošev kolega, ministar financija Zdravko Marić.

Za razliku od optimističnog Beroša koji nastoji umiruti zabrinute građane ne nudeći konkretna riješenja ovog kompleksnog problema, u Marićevom resoru vlada zabrinutost. Kako tvrde naši sugovornici iz Ministarstva financija, svako je riješenje privremeno, a nagomilani dug ne može se riješiti nikakvim kratkoročnim mjerama koje se sugeriraju posljednjih nekoliko dana.

”Nama treba trajno ili barem trajnije riješenje, potrebno je u potpunosti restrutkririrati zdravstveni sustav, a zdravstvo je tu posebno osjetljivo, nitko se ne usudi povući nužne poteze zato što nisu popularni. Marić je toga svjestan, ali je i prije nekoliko dana vladajućima dao do znanja potrebu za dolaskom do jedne vrste dinamike financijskih transfera iz proračuna, dobavljačima, to bi se trebalo postići do kraja godine, no to će biti teško uspostaviti”, kažu naši sugovornici iz Ministarstva financija te napominju kako Marić već dugo ministru Berošu ukazuje na potrebu za reformom sustava na čijem se čelu nalazi.

Lijekovi se neracionalno troše

”Mariću je jasno da Beroš plaća grijehe svojih prethodnika, jasno je kako ga je zatekla i korona kriza, međutim on do sada nije dao niti jednu ideju kojom bi se problem riješio, on kao da ne zna što da radi, težak posao je pred njime jer Hrvatska ni u znatno pogodnijim, normalnijim okolnostima nije uspjela normalizirati i optimizirati troškove zdravstva, a sada dodatnu zapreku predstavlja korona kriza jer su i zbog nje povećani troškovi u zdravstvu”, kažu Marićevi suradnici svjesni teške situacije pa kažu kako je Beroš prvi korak dao naslutiti tek prije nekoliko dana.

”U Ministarstvu zdravstva primjećen je problem s neracionalnom potrošnjom lijekova, to bi trebala biti prva točka kojom ćemo se zajednički pozabaviti, a onda bi doista na red moglo doći dizanje doprinosa za zdravstvo, na stolu je i mogućnost dizanja cijena pojedinih usluga, voditi će se računa o socijalno ugroženim građanima, djeci, braniteljima i umirovljenicima, no svima ostalima izdvajanja za zdravstvo trebala bi rasti, mi drugog izlaza nemamo, to je jedina opcija koja nam preostaje, Beroš se tome čak i opire, ali sve suprotno rezultirati će potpunim krahom, slomom resora koji je iovako na klimavim nogama”, zaključuju naši sugovornici.