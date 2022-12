ŠOK I NEVJERICA U MILANOVIĆEVOM TIMU! Plenković ih je taktički nadigrao: Nije moguće da se ovo dogodilo

Autor: Iva Međugorac

Osjetan nemir u redove predsjednika Zorana Milanovića unijeli su posljednji rezultati Crobarometra koji ukazuju na to da predsjedniku počinje padati popularnost, što je neugodna vijest za predsjednika koji se sve donedavno smatrao jednim od najpopularnijih političara u državi. Dok je Milanovićev rejting u padu, HDZ-u raste popularnost, mada su građani nezadovoljni radom vlade, oni daju potporu vladajućoj stranci, a sve to nije bolan udarac samo za predsjednika već i za oporbene saborske zastupnike koji su se i po pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatsku stali na predsjednikovu stranu krijući se iza njega, što bi po oporbenjake mogao biti iznimno sklizak teren.

Već su dugo oporbene stranke ionako na skliskom terenu, a trendovi iz anketa daju naslutiti da SDP i Možemo ni ujedinjeni ne mogu previše ugroziti trenutnu poziciju Plenkovićeve stranke. Pri tome ne treba zaboraviti da su ove posljednje ankete odrađene prije no što u javni sektor stižu povišene plaće pa se može očekivati da će Plenkovićevoj stranci popularnost nastaviti rasti u periodu koji je pred nama, a da priča bude paradoksalna u HDZ-u su u posljednje vrijeme sve zadovoljniji time što ih Milanović napada.

Milanovićeva retorika koristi Plenkoviću





”Ranije su Plenkoviću savjetnici sugerirali da se povuče iz obračuna s predsjednikom, u jednom trenu on sebi doista jest dozvolio da ga Milanović uvuče u tu svoju retoriku koja djeluje kao ulični obračun, ali je premijer Plenković za razliku od Milanovića na vrijeme stao i primirio svoj komunikacijski stil. Na Milanovića napadaju ljudi koji mu nisu dorasli, ali baš to i jest dobra taktika, time što se Milanović s njima obračunava spušta se na njihov nivo, i srozava svoju poziciju i svoj komunikacijski stil tako da ispada da je Plenković obračun s Milanovićem taktički dobro odradio pa ga je na jedan način i nadigrao”, komentira naš sugovornik blizak premijeru. I u Milanovićevom timu nezadovoljni su predsjednikovom pozicijom, a dio predsjednikovih suradnika doista smatra da je pretjerao. Milanoviću se od početka obračuna s premijerom savjetuje da bude umjeren, ali on savjete ne prihvaća već karakteran, i tvrdoglav kakav jest tjera po svome svakodnevno ispunjavajući medijski prostor svojim stilom, što je građanima naprosto postalo dosadno i što se odražava na njegov rejting.

Nije siguran ni za osvajanje drugog mandata

Postavlja se pitanje što to točno Milanović osim napada građanima nudi, a uz to se dovodi u pitanje njegova dosljednost zbog niza poteza koje je povukao. Ispada da Milanovićevi istupi doista koriste HDZ-u, a ne treba zaboraviti da je Plenkoviću svaki puta kada se govorilo o Ukrajini u Lijepoj našoj popularnost rasla jer se za razliku od Milanovića on po tom pitanju postavio kao diplomat i humanist, ali ne treba zaboraviti da Plenković na polju vanjske politike pliva kao riba u moru, što s Milanovićem baš i nije slučaj. Njegova trenutna pozicija možda jest stabilna, no daleko je od toga da može odahnuti i sa sigurnošću očekivati naredne izbore i osvajanje još jednog mandata, jer je predsjednikov trenutni rejting gotovo istovjetan onome kakvoga je njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović imala na sredini mandata.

Drugim riječima, ništa još nije riješeno i sigurno, njegova pozicija je pod upitnikom, a upitno je i kako će se dugoročno razvijati njegov rejting jer će u svakom slučaju osim napadačke komunikacije Milanović građanima morati ponuditi nešto konkretnije kako bi zadobio njihovo povjerenje.

To što Milanović izaziva tenzije oko obuke vojnika HDZ zaista jest okrenuo u svoju korist pa zbog te polemike više nitko ne spominje afere u Ini, ne govori se ni o Fortenovi, niti se može čuti što se događa s primjerice novim Zakonom o pomorskom dobru, ne čuje se ništa ni o aferi u VSOA-i, a oporba tapka u mraku i slijepo prati Milanovićev nametnuti sukob s Plenkovićem kojemu kako za sada stvari stoje baš nitko od vođa oporbe nije dorastao. Najveća oporbena stranka Socijaldemokrati u anketama ne postoji, SDP se bori sam sa sobom, a Možemo se sveo na stranku Sandre Benčić, desnica pak nastoji nametnuti neke svoje teme, no njima je medijski prostor limitiran pa shodno tome Plenković dominira u hrvatskoj političkoj areni, a paralelno s time u Milanovićevom bloku nastoje pronaći način na koji će zaustaviti predsjednikov pad rejtinga, i način na koji će se izvući iz ovog sukoba koji je prešao sve granice, i koji trenutno koristi isključivo Plenkoviću i njegovoj stranci.