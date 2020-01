ŠOK I NEVJERICA! Nobilo javno prozvao sve odgovorne za krvoproliće u Splitu

Autor: dnevno.hr

Gostujući na N1 televiziji poznati odvjetnik Anto Nobilo prokomentirao je trostruko ubojstvo u Splitu, ali se referirao i na konferenciju splitske policije održanu dan nakon stravičnog zločina, a koja je tada konstatirala kako je stanje zadovoljavajuće.

“Koliko god PU splitska govorila da ne vlada, ali u Splitu vlada rat narkoklanova. Oni se obračunavaju gotovo na kvartalnoj bazi. Narkomanija je u Splitu prilično raširena, građani to vide, a nema očito povjerenja u policiju”, rekao je Nobilo dodajući kako je slučaj u Spl,itu složen, ali i da treba krenuti od korijena problema.

“Ja mislim da će ovaj postupak biti vrlo složen. Nije taj momak pao s neba i odjedanput postao zločinac. Ja mislim da tu treba krenuti od korijena, od Centra za socijalni rad koji se brinuo o toj obitelji. Je li se adekvatno brinuo o toj obitelji? Po posljedicama bismo mogli reći da očito nije. Meni čak skupljanje novca u Facebook grupama ne predstavlja problem jer ljudi koji skupljaju novac žele da sustav riješi problem”, kaže Nobilo te dodaje da je riječ o ljudima koji su ljuti na dravu koja ne čisti dilere i vjerojatno počinitelja shvaćaju kao žrtvu svoje obitelji, i sustava koji ne funkcionira. ”Žele mu pomoći da kroz sustav, pravosuđe dobije adekvatnu obranu. Za mene to nije najveći problem, ali je najveći problem kada se opravdava to ubojstvo. Dakle, mi moramo rekonstruirati ovu državu, ukinuti političku partijsku državu, vratiti ustavni poredak, vratiti povjerenje u instituciju, čak ponovo izgraditi institucije. Ovo je simptom kolapsa države”, tvrdi Nobilo te dodaje:

“Politička elita suspendira pravo na gotovo svakodnevnoj razini. Na lokalnoj razini svi gledatelji će naći na desetke i desetke primjera gdje bez stranačke iskaznice ništa ne možeš napraviti. Politička elita u svom interesu suspendira zakon, pravo, pravnu državu. I sada su to pokušali građani. To je logična posljedica. Ja to ne odobravam, naravno. Ali ne mogu se tome čuditi.”