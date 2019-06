Sočni detalji iz života supružnika predsjedničkih kandidata! Kriju ih od javnosti. U čemu je tajna?

Autor: Dnevno, B.V.

“Prva dama” neslužbena je titula za suprugu izabranog muškog poglavara. Taj su pojam osmislili Amerikanci u vrijeme mandata četvrtog američkog predsjednika Jamesa Madisona, dodijelivši njegovoj supruzu Dolley Madison titulu “First Lady”. Izreka kaže, iza svakog uspješnog muškarca, stoji još uspješnija žena. Tako su prve dame uvijek imale važnu ulogu u kreiranju imidža i promoviranju svojih supruga tijekom predsjedničkih mandata. Vremena se ipak mijenjaju, a uloge državnih poglavara pruzele su žene. Tako su prve dame dobile mušku konkurenciju u obliku tzv. prvih gospodina. Titula je to koju je ponosno nosio i Jakov Kitarović, suprug aktualne predsjednice.

Svoju su kandidaturu za predsjedničke izbore objavili Miroslav Škoro, Zoran Milanović i Mislav Kolakušić pa razmotrimo malo biografije njihovih boljih polovica.

Sanju Musić Milanović uspjeli smo upoznati tijekom premijerskog mandata Zorana Milanovića. Javnosti je iz tog razdoblja ostala u pamćenju po toploj preporuci hrvatskim građanima da režu kruh na tanje šnite, ako već žele skuplji, crni kruh, umjesto nezdravog bijelog. I dok je u prošlosti hrvatske građane učila na koje načine uštedjeti na kućnome budžetu, nova joj je zanimacija edukacija hrvatske mladeži o sigurnom seksu. U nedavnom je medijskom istupu kod Zorana Šprajca najavila kampanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod sloganom “Nema maženja bez paženja”, naglasivši da mlade treba upozoriti na sve opasnosti koje donosi neodgovorno spolno ponašanje. Musić-Milanović ima uspješnu karijeru doktorice znanosti, a predaje i na Medicinskome fakultetu u Zagrebu, što je posebno zainteresiralo javnost u trenutku kad je Sanaderovoj kćeri odlikašici ona jedina pokvarila prosjek u indeksu, sa zaključenom četvorkom iz svojeg kolegija. Djetinjstvo je Musić-Milanović provela u Velikoj Gorici i Gračanima, a pričalo se da je njezina obitelj prilično patrijarhalna, s obzirom na činjenicu da su podrijetlom iz Hercegovine. Kako je sam Milanović navodio, supruga Sanja veliki mu je oslonac u životu te rado sluša njezine savjete prije nego što poduzme konkretne političke korake.

No nije samo Musić-Milanović odlučna žena, takva je i Škorina Kim Ann Luzaich. Što drugo reći o ženi koja je sama zaprosila svog supruga. Škoro je više puta izjavio: “Ja se ne bih ni oženio da me Kim nije zaprosila”. Upravo u takvome potezu možemo vidjeti pravi primjer ženske emancipacije. Ne čekaj muškarca, uzmi stvar u svoje ruke! Da je Kim donijela dobru odluku, dokaz je dugi “bračni staž”. Naime, iza nje i Škore sretnih je 29 godina braka te dvoje djece. Škorina se žena, zbog ljubavi, doselila iz obećane zemlje Amerike. Inače je pravnica i odvjetnica koja je svoju karijeru gurnula u drugi plan kako bi se posvetila djeci i obitelji. Predsjednička kampanja u koju Škoro ulazi prilika je da javnost nešto više dozna o povučenoj Kim.

O obiteljskom životu Mislava Kolakušića ne zna se previše. Sa suprugom Lidijom prošle je godine dobio dječaka Antuna. Početkom 2018. godine u emisiji “Nedjeljom u 2” Aleksandra Stankovića izjavio je da će mu sin Antun dati još veću snagu u borbi za pravednu državu. O obitelji nije previše javno govorio niti je suprugu eksponirao, tako da će javnost samozatajnu Lidiju Kolakušić tek imati prilike upoznati.

Kako dame uvijek imaju prednost, za kraj smo ostavili Jakova Kitarovića, aktualnog prvog gospodina. U tradicionalnoj Hrvatskoj, Jakov je bio neuobičajena pojava i kao takav česta žrtva ismijavanja u javnome prostoru. No, činjenica je da je Jakov zamrznuo svoju akademsku karijeru kako bi podržao suprugu u njezinu političkom usponu – a to je, priznajte, iako živimo u 21. stoljeću – žrtva na koju bi rijetki muškarci pristali. Žrtva je to koju češće podnose žene, jer žene su te koje ostaju kod kuće i brinu se o djeci. Jakov Kitarović diplomirao je na FER-u, a završio je i nautiku na riječkome pomorskome fakultetu, a kolege i profesori sjećaju ga se kao maestralnog studenta. Navodno je politika njemu bila strast, on je u nju uputio sprugu – danas predsjednicu Republike Hrvatske.

Predsjednička je kampanja otvorena, igre prijestolja službeno su počele. Bit će zanimljivo pratiti uloge supružnika predsjedničkih kandidata, kao tzv. sivih eminencija koje na neki način ipak utječu na političke odluke i istupe kandidata. Hoće li Hrvatska i dalje imati prvog gospodina Jakova ili ćemo se, nakon pet godina, odlučiti za opciju prve dame? Sanja, Kim, Lidija ili Jakov? Hrvatski će birači svoje reći za nekoliko mjeseci.