Snježni kaos pogodio Hrvatsku, upaljen crveni meteoalarm: Pogledajte prizore mećave

Autor: Dnevno.hr

Od ranoga jutra snijeg je zahvatio i Hrvatsku. Od pet sati ujutro snijeg je počeo bijeliti metropolu, a oko 6.30 je zahvatio gotovo cijelu središnju Hrvatsku, dio Slavonije i Gorski kotar. Tijekom sljedećih sati trebao bi se proširiti na cijelu unutrašnjost.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda DHMZ, poručuju kako će danas biti umjereno do pretežno oblačno s povremenim oborinama, ponegdje i grmljavinom. U unutrašnjosti će ujutro uz pad temperature kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, koji bi u gorju mogao biti i deblji. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i na obali te nekim otocima.

Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni, u gorju olujni vjetar. Zbog toga je ponegdje moguća i mećava. Na Jadranu će zapuhati umjeren do jak, jugozapadnjak i jugo, koji će okretati na olujnu i orkansku pod Velebitom, koja će se do kraja dana proširiti. Temperatura zraka će postupno padati, popodne u unutrašnjosti od -4 do 2, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12 stupnjeva na krajnjem jugu.

Crveni i narančasti meteoalarm

Zbog oborina, ali i jakog i olujnog vjetra upaljen je crveni meteoalarm za Kvarner i Kvarnerić, Riječku i Gospićku regiju. Narančasti alarm upaljen je za veći dio obale te Zagrebačku i Karlovačku regiju.

Crveno upozorenje na vjetar: u regiji Rijeka naglo će zapuhati olujna i orkanska bura, a udari podno Velebita očekuju se između 130 i 160 km/h. Narančasto upozorenje na vjetar u regiji Gospić – olujni udari jugozapadnjaka u okretanju na sjeveroistočnjak. Za Split i Knin najavljuju olujne i orkanske udare bure.

Dinamična zima: južina, neuobičajena toplina pa zahladnjene, kiša, bura i snijeg





January 17, 2024









Crveno upozorenje na snijeg i poledicu u regiji Gospić – do kraja dana između 15 i 50 centimetara uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar. Moguće mećave i zapusi. Narančasto upozorenje na snijeg i poledicu u regiji Karlovac. Moglo bi napadati do 25 centimetara snijega, lokalno i do 35 centimetara u višim predjelima do kraja dana. Moguće mećave i zapusi.

Žuto upozorenje na vjetar: u regijama Osijek, Zagreb, Karlovac očekuju se jaki i olujni udari sjeveroistočnog, ponegdje i sjeverozapadnog vjetra, a u regiji Dubrovnik navečer olujni udari bure. Žuto upozorenje na snijeg i poledicu: u regijama Osijek, Zagreb, Knin i Rijeka (uglavnom unutrašnjost Istre). Ponegdje se očekuju poledice zbog padanja susnježice i snijega te stvaranje snježnog pokrivača. Otežani uvjeti za vožnju.

Još jučer je građanima na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske te jugozapadnog i zapadnog dijela Karlovačke županije poslana putem sustava za rano obavješćivanje i upozoravanje poslana SMS poruka: “Oprez: u petak snijeg, olujan vjetar, opasni uvjeti za promet! Snježni pokrivač u gorju veći od 30 cm, mećava, zapusi. Duž obale ujutro naglo orkanska bura.”

Oprezno u prometu

Zimska služba podružnice Zagrebačke ceste je podigla razinu spremnosti na treći od četiri stupnja. To znači da će svih 240 ekipa biti raspoređeno u bazama Zimske službe, a sva potrebna infrastruktura spremna za pravovremeni izlazak na teren u slučaju naglog pada temperatura i početka padalina, izvijestili su sinoć iz Grada Zagreba. Zimska služba će kontinuirano provjeravati stanje kolnika, posebno na trasama autobusnih linija gradskog prijevoza te po potrebi posipavati kolnik posipnim materijalima.

Hrvatski autoklub (HAK) poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić (57. kilometar), zbog sanacije posljedica prometne nesreće vozi se uz privremenu prometnu regulaciju te je zatvoren pretjecajni trak u oba smjera.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su sljedeće katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Pula-Zadar, Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Cres-Rijeka te brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak. Trajekt na liniji Zadar (Gaženica) – Ist (Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – M. Lošinj plovi bez pristajanja u luku M. Lošinj.