SNIMKE POŽEŠKE KORUPCIJE IZAŠLE U JAVNOST: ’Nije se radilo o namještanju nego o pomoći lokalnim poduzetnicima’

Projektiranje i energetsko certificiranje požeških zgrada palo je u drugi plan kada je čitav slučaj došao pod palicu Uskoka. Oni su naime došli u posjed snimke razgovora HDZ-ovog gradonačelnika Požege Darka Puljašića i nekadašnjeg direktora požeškog Komunalca Josipa Viteza.

Tu je snimku sada objavio i 24 sata.

Kako priča ide, Fond za zaštitu okoliša trebao je raspisati natječaj kojim sufinancira energetsku obnovu višestambenih zgrada, a Komunalac je trebao prirediti papire i proveo je anketu o zgradama, a onda je direktor Vitez pozvan u ured dogradonačelnika Marija Pilona.

“Moramo poslati jednu poruku: da oni koji su korektni i koji su uz grad i gradonačelnika da će im biti slatko, ako seru, izmišljaju – neće”, rekao je to Puljašić.

Na navedenom sastanku potom je nabrojano sedam tvrtki koje bi posao trebale dobiti, ali i one koje za to svakako ne bi trebale biti odabrane.

“Ali to je namještanje poslova”, kaže Vitez koji je inače smijenjen pred Božić.

Upozoravao je on tada na Pravilnik o financijskim korekcijama EU koji propisuje povrat novca ako se otkriju muljaže. Pilon ga uvjerava da se ništa ne brine i da ga ne mogu uhvatiti jer je sve po zakonu. I da se tako radilo i prije, navodi prepričavajući na koje je načine to i učinjeno. No Vitez se ne da, govori kako je ovo nepoštivanje zakona.

Takav postupak Pilon ocjenjuje nepoštivanjem povjerenja, a ističe i kako se nije učlanio u HDZ iako su ga odabrali na poziciju direktora.

Viteza ubrzo poziva gradonačelnik Puljašić koji govori kako Vitez ništa ne smije poduzimati dok se on ne vrati s puta, a navodi i kako posao trebaju dobiti tvrtke iz grada.

Puljašić pri tome objašnjava kako neke tvrtke koje su dobile posao s Gradom onda nisu htjele dati donacije i sponzorstva za određene gradske manifestacije. Vitez ga upozorava da neće biti dovoljno novca iz Fonda za svih 38 zainteresiranih zgrada. Pa će onda ljudi platiti skuplje projektiranje, a neće dobiti sufinanciranje.

“Pa neka plate, ja sam dva prozora platio 5000 kuna, a njima će uz sufinanciranje cijela stolarija biti za 3000 kuna”, govori Puljašić pa Vitezu navodi da će za njegov neposluh biti posljedica. On naposljetku dopušta da se u javni poziv ubaci još devet neizabranih tvrtki, od čega po jedna iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda i Našica.

U konačnici, zbog koronakrize, natječaj Fonda za energetsku učinkovitost je obustavljen, no Vitez je kako je navedeno, smijenjen.

Za 24 sata ništa nije htio komentirati, a kada su upitali Puljašića, odgovara: “Nisam čuo snimku, ali nije se radilo ni o kakvom namještanju, nego o tome da se pomogne lokalnim poduzetnicima”, istaknuo je.

On je od ljetos i saborski zastupnik HDZ-a, iako ima optužnicu za subvencijsku prevaru i Sabor mu je odmah skinuo imunitet. Tvrdi da u tom slučaju nije kriv.