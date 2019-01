SNIJEG I VJETAR STVARAJU PROBLEME: Obustavljenja zrakoplovna veza Zagreb-Mostar, blokiran i cestovni promet

Autor: dnevno.hr

Zbog bure je otkazan večerašnji let zrakoplova Croatia Airlinesa iz Zagreba za Mostar, a zbog snijega posve je obustavljen promet u četvrtak na regionalnome putnom pravcu u Hercegovini te je otežan promet na nekoliko prometnica. Kako su za medije potvrdili iz mostarske zračne luke, let je otkazan zbog snažnih udara bure na mostarskom području, a dodali su kako je otkazan i sutrašnji let hrvatskog zrakoplovnog prijevoznika iz Mostara u Zagreb.

Zbog intenzivnih snježnih padalina i snažnog vjetra zabranjen je promet za sva vozila na regionalnom putu R-419 Mihalji-Blidinje, navode iz Auto-moto saveza BiH sa sjedištem u Mostaru.

Također, dodatne probleme vozačima na prometnicama na području Kupresa, Šuice i Tomislavgrada u jugozapadnom dijelu BiH stvara jak vjetar koji stvara snježne nanose.