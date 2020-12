SNIJEG I KIŠA: Danas slično kao i proteklih dana, no vikend bi mogao donijeti promjenu vremena

Nakon što su tjedan obilježili kišni dani, a na sjeveru zemlje i snježni, kraj tjedna trebao bi biti stabilniji.

Već u petak jugo će na većem dijelu Jadrana opet jačati, ali samo kratkotrajno jer do kraja tjedna i osobito početkom novoga slijede stabilniji dani, bez dosadašnjih meteoizazova, ali uz neke nove, primjerice, iznadprosječnu toplinu za sredinu prosinca, otapanje snijega, poledicu po nekim nizinama, maglu čestu, ponegdje i dugotrajnu, prenosi HRT.

No, prije svega toga u petak i subotu u većini kopnenih krajeva oblačno, prijepodne i maglovito, ponegdje uz mogućnost rosulje, pa i poneke pahulje. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenjivo, uz sunčana razdoblja, ali i povremenu mjestimičnu kišu, češću u Dalmaciji.

Subota će biti umjereno do pretežno oblačna, mjestimice uz malo oborine. Većinom će padati kiša, češće u Dalmaciji, u unutrašnjosti će biti rosulje, a u gorskim područjima i slabog snijega.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, u Dalmaciji mjestimice umjeren istočni i jugo, a podno Velebita bura. Prema kraju dana bura će jačati te se proširiti na dio Dalmacije. Najniža temperatura zraka od 0 do 4, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna od 3 do 7 te između 9 i 14 °C Jadranu.

Podjednako i početkom nedjelje, tijekom koje će se razvedravati, što će biti uvod u stabilnije dane, u kojima će u većini krajeva biti barem malo sunčanog vremena. No, valja upozoriti na jutarnje “minuse” i čestu maglu, ponegdje i dugotrajnu, koja će u nekim nizinama onemogućiti porast temperature vidljiv u gorju.

I na Jadranu od nedjelje blagi porast temperature zraka, uz sve više sunčana vremena, te većinom uz buru, ponegdje i s olujnim udarima, ali u subotu još promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te uz još povremenu kišu, osobito na srednjem i južnom Jadranu.