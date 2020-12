SMIJE LI ŠKORO ‘UDARIT’ NA BANDIĆA? Najveći strah raslojene desnice

“Što više kandidata to bolje za Milana”. Tim riječima sve veći broj kandidata za nadolazeće lokalne izbore komentiraju suradnici zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića koji više ni ne krije da je u kampanji za sedmi uzastopni mandat.

Kako za sada stvari stoje, na lijevom političkom spektru sprema se veliko ujedinjenje, a kandidat koji će okupiti ljevicu predvođenu SDP-om trebao bi biti popularni saborski zastupnik Tomislav Tomašević, koji ujedno slovi i za najvećeg i najozbiljnijeg Bandićeva konkurenta s obzirom na to da je u sabornicu ušao baš zahvaljujući glasovima olsvojenima u Zagrebu.

Ovih dana kandidata za metropolu predstavio je i Most, radi se također o njihovom mladom zastupniku Zvonimiru Troskotu, dok na popisu Bandićevih izazivača vrijedi spomenuti i bivšu ministricu Vesnu Škare Ožbolt te Otta Barića, dvojac koji će po svemu sudeći loviti glasače centra.

No, uz poznate kandidate najviše intrige izaziva HDZ koji još nije predstavio onoga tko bi u njihovo ime trebao krenuti u osvajanje Zagreba pa se nagađa da će vladajuća stranka i na ovim izborima diskretno podupirati Bandića premda su nedavno izabrali novog šefa zagrebačkog ogranka Mislava Hermana.

Novog, zagrebačkog šefa izabrali su i u Domovinskom pokretu, kormilo ove organizacije preuzeo je šef stranke Miroslav Škoro koji je za članove svojeg najužeg tima imenovao Stjepana Bartulicu i Zoricu Gregorić.

Osim što je zaintrigirao javnost osnivanjem zagrebačke organizacije, Škoro je pažnju privukao izjavom u kojoj je otkrio kako i sam razmišlja o tome da se kandidira za zagrebačkog gradonačelnika. Time su u vodu pala nadanja onih koji su vjerovali da bi Most i Domovinski pokret na lokalnim izborima mogli ujediniti snage, kao što je to bio slučaj na predsjedničkim izborima. Da od toga ujedinjenja nema ništa vidljivo je iz Škorinih kritika na račun Mosta i Troskota.

Razjedinjena oporba, a po svemu sudeći i razjedinjena desnica naslućuju već viđen scenarij, odnosno poraz i na ovim zagrebačkim izborima. ono što nacionalni političari nerijetko zaborave jest to da lokalni i parlamentarni izbori nisu usporedivi, upravo taj podatak i jest dio Bandićeve tajne opstanka. On nikada na parlamentarnim izborima nije uspio ostvariti konkretniji rezultat, no kada je riječ o borbi za Zagreb on vrlo dobro zna kojim metodama ostati na vlasti zato je već sada lako pretpostaviti da ni Škoro, ni Most na zagrebačkim izborima neće polučiti značajniji rezultat.

U Mostu pak samouvjereno tvrde kako oni u kampanju tek ulaze te da će definitivno biti iznenađenje kojem se nitko nije nadao, na faktor iznenađenja računaju po svemu sudeći i u Škorinoj stranci, u kojoj zapravo nisu posve sigurni u to da njega pošalju na Bandića te mu time priskrbe još jedan izborni poraz koji bi označio kraj njegove političke karijere pa nije nemoguće da Domovinski pokret podrži nestranačkog kandidata s kojim će se okušati na lokalnim izborima.