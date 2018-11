Službeno otvorena Konferencija Meeting G2: Pristigli poslovnjaci iz 70 zemalja

Autor: Dnevno.hr

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović službeno je otvorila Konferenciju Meeting G2.4. „Pogled u budućnost“. Četvrto izdanje Konferencije koja je usmjerena na poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske održava se u Kongresnom centru Forum Zagreb pred više od 150 poslovnih ljudi iz Hrvatske i svijeta. Iz 19 zemalja doputovalo je više od 70 uspješnih poslovnih ljudi koji žele izgrađivati poslovne veze s Hrvatskom pri čemu su najveće delegacije iz Australije i Austrije s više od 20 sudionika.

Prilikom otvorenja Konferencije Predsjednica RH je izjavila: „Cijela jedna Hrvatska živi izvan službenih granica Republike Hrvatske, a Meeting G2 daje važan doprinos u povezivanju Hrvata iz Hrvatske sa onima izvan zemlje. Mi moramo osvijestiti da su ljudi najveća vrijednost i prednost te da grade budućnost, stoga su ulaganja u demografsku obnovu prioritet. Osobito me veseli što je ova inicijativa potekla od povratnika i želim da se čuje glas poslovnih ljudi. Njihovi prijedlozi i konstruktivne kritike vezano uz mjere koje moramo poduzeti u zemlji za razvoj poslovanja kao i aktivnosti koje možemo poduzeti u inozemstvu su ono od čega svi možemo imati koristi“.

Konferencija je započela jučer kasno popodne natjecanjem osam hrvatskih startupa koji su pred okupljenim investitorima u svega 10-ak minuta trebali predstaviti svoje inovativne projekte. Žiri sastavljen od profesionalaca iz biznisa i poduzetništva iz zemlje i svijeta najboljim je proglasio startup RioBot, chatbot koji funkcionira na temelju umjetne inteligencije i olakšava rezervaciju i praćenje zakazanih termina kod raznih ponuđača usluga. Pobjednički projekt dobio je konzultantske usluge od EY u vrijednosti od 15.000 kuna. Zanimljivo je što su ostalih sedam projekata – 3Dtech, Authland, ExRey, Good Game, MONAstays, Tinja i WePark – također aplikacije, odnosno razne platforme, primjerice za gaming, booking autohtonih turističih iskustava, povezivanje instalatera solarnih panela s korisnicima, rezervaciju parkinga i slično.

Tijekom sesije Who is Who in G2 svaki sudionik je dobio priliku u jednoj minuti predstaviti svoj biznis i izraziti želje s kime se želi povezati. Na taj način brzo su nakon događanja ciljano razmijenjeni kontakti i ostvarene poslovne veze. Na jednom mjestu se u nešto manje od dva sata moglo čuti o nizu uspješnih projekata – od građevinskih projekata, financijskih, logističkih, teške industrije do ICT-a, umjetne inteligencije, arhitekture, raznih konzalting usluga te mnogih drugih.

Kako bi se ubuduće što bolje povezala dijaspora s Hrvatskoj i međusobno, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH predstavio je projekt izrade Registra hrvatskih subjekata izvan RH. Do kraja godine će biti izveden pilot projekt u tri države (Njemačka, SAD, Argentina) kroz koji će se dobiti podaci o fizičkim i pravnim subjektima u tim zemljama, a korisnici će moći iskazati svoje interese za povezivanje sa određenim događanjima i organizacijama. Inače, ideja je da Registar funkcionira i kao komunikacijska platforma između svih korisnika.

Danas se na Konferenciji očekuje čak sedam panela s više od 40 sudionika – o važnosti gospodarskih komora za izvoznike, inovativnom dizajnu u drvnoj industriji, delikatesnim hrvatskim proizvodima i njihovom plasmanu širom svijeta, nekretninama, netradicionalnim vidovima turizma i blockchainu u Hrvatskoj.

