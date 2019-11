SLUČAJNO? SEVERININ PRIJATELJ IZ DJETINJSTVA: Jeste li primjetili trenutak u kojem joj je oduzeto dijete?

Autor: dnevno.hr

Estradni menadžer Ivica Bubalo referirao se na sudačku odluku kojom je Severina Kojić izgubila spor s ocem njihova zajedničkog djeteta Milanom Popovićem, a njegovu objavu prenosimo u potpunosti:

”“JA TAKO MISLIM–JA TAKO MISLIM–JA TAKO MISLIM SPLIT–SEVE MI TE VOLIMO Danas svi pišu o Severini……… Na prvu bi se reklo da je tako i svaki dan……… Ali danas svi pišu o Severini kojoj je nevjerovatnom odlukom suda uskraćeno da njezin sin živi sa njom. Na stotine i stotine ljudi danas me nazvalo zgroženo ovom odlukom.I ja sam.. Severinu poznam od malih nogu.Sto puta sam rekao da je u svome poslu vrhunska i da se malo tko,ako se itko može mjeriti s njenom predanošću poslu.Ne govorim o onome šta vi vidite na pozornici,govorim o svemu onome šta se dešava izad pozornice. Ali isto tako mogu reći ono danas puno važnije–da je ona vrhunski čovjek. I ne treba biti sa njom 24 sata da bi ZNAO da je svome sinu divna majka.Neki dan sam ih gledao dok se pripremala za svoj veliki koncert u Areni..Neki bi možda roditelji pred tako važan moment na poslu rekli svome ditetu “Ama pusti me sad na miru vidiš da radim ” Ali ONA nije. Njihov odnos je onakav kakvog bi poželio svakom djetetu da ima s majkom. Njihovi pogledi..zagrljaji..smijeh..taj mali čovjek je centar njenog svemira..ali i ona njegovog… Ne mogu ne biti ljut na odluku neke nepoznate sutkinje koja je to odlučila prekinuti.. Ne mogu ne pitat sebi bili odluka bila ista da se majka u ovom slučaju ne zove Severina… da je njeno ime anonimno,da njeno zanimanje nije pjevačica,da li bi joj oduzeli dijete.,da li bi netko drugi mogao ići po dijete u školu,da li bi itko imao zle komentare. da li bi..? da li bi ??? Mogu se i pitat jel slučajno ova odluka donesena kad je njena turneja u najvećem uspjehu ?? Mogu pitat puno toga, ali na ta pitanja nećemo dobit odgovore. Svi znamo da Severina nije zaslužila ovakvu nepravdnu bol koja joj je nanesena… I želim joj u ime brojnih sugrađana ,njenih bivših suradnika,prijatelja,poznanika ali i njoj potpuno nepoznatih ljudi zajedno sa 12000 duša koji su na koncertu klicali “Seve mi te volimo”..uputit našu veliku podršku. Ona je uvijek glasna kad treba pomoći nekome,vrime je da sad jednom i mi budemo glasni za nju. SEVE–SVI SMO UZ TEBE SVIM SRCEM I ZNAMO DA TI MOŽEŠ I MORAŠ OVO POBJEDITI–TVOJI SPLIĆANI”, poručio je Bubalo.