Slučajno? Plenković devastira HDZ: Ovi ‘kapitalci’ prijete odlaskom iz stranke

”Ako u HDZ-u kažu da je ovakvo stanje u državi, kada je riječ o istragama ratnih zločina, dobro i da žrtve i dalje mogu sanjati o nekoj pravdi, onda ja nemam što raditi u toj stranci. Lijepo ćemo se pozdraviti”, rekao je između ostalog u opsežnom intervjuu za Večernji list vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, komentirajući prosvjed koji se u subotu odvio u Gradu heroju, a kojim se pokušalo ukazati na neprocesuiranje ratnih zločinaca u tome gradu. Premda se tjednima uoči prosvjeda, a i sada kada je prosvjed okončan javnost uvjerava kako nije riječ o političkom protestu, svakako je zanimljivo primijetiti kako se u Vukovaru nije pojavio baš nitko od istaknutih državnih dužnosnika.

Nije ondje bilo premijera Plenkovića, predsjednice Grabar-Kitarović pa ni bilo kojeg drugog aktera s političke scene koja se kada je o HDZ-u riječ evidentno počela dijeliti na Plenkovićeve pristaše, i one koji premijeru nisu lojalni. Vukovarski prosvjed nije prvi, a po svemu niti jedini primjer raslojavanja HDZ-a, jer sličnom scenariju svjedočili smo i prije nekoliko tjedana kada se glasalo o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Premda je Plenković tada tvrdio kako oni koji glasaju po savjesti, odnosno protiv Konvencije protiv koje se u Hrvatskoj također protestiralo neće snositi baš nikakve posljedice, naknadno se uspostavilo da to baš i nije tako pa su Miro Kovač i Davor Ivo Stier degradirani s tajničkih funkcija, a oko Milijana Brkića zapetljala se afera iz koje će se teško izvući.

Kada je pokazao bunt i stav glavom je platio i Darko Milinović, a uistinu nije nemoguće da slična sudbina dočeka i Penavu. No, nije Penava jedini o čijem se prebjegu iz HDZ-a progovara. U političkim krugovima sve se intenzivnije progovara o tome kako bi stranku mogao napustiti jedan od najprepoznatljivijih zastupnika Stevo Culej, koji je ujedno jedini HDZ-ovac koji se pojavio na vukovarskom prosvjedu. On sam uoči prosvjeda naznačio je da bi se mogao pridružiti ekipi iz Kluba Neovisnih za Hrvatsku gdje konce vuku Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih. Odluči li se uistinu Culej na ovaj potez to bi se moglo gadno odraziti po Plenkovićevu vladu, jer bi spali na tijesnih 76 ruku u Saboru. Da Culej ne pronalazi zajednički jezik sa stranačkim rukovodstvom moglo se naslutiti i prilikom glasovanja o spornoj Istanbulskoj konvenciji, za koju se ovaj zastupnik nije založio.

Da tu problemima po Plenkovićev HDZ nije kraj dalo se naslutiti i uoči vikenda kada je iz stranke istupilo 19 članova ogranka Žitnjak koji su kao razlog svojeg odlaska naveli to da HDZ više nije demokršćanska stranka. U vladajućoj stranci nezadovoljstvo buja i zbog prebrojavanja potpisa za dva referenduma, a dio članova koji nisu skloni premijeru sumnjaju da je prebrojavanje potpisa namješteno. HDZ-ovci neskloni premijeru smatraju da je Plenković pogrešan izbor koji po njima devastira stranku, te da to ne čini slučajno.