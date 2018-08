Slučajno? Nakon Plenkovićeva druženja s Merkel izručenje Perkovića i Mustača

Bivši obavještajci Josip Perković i Zdravko Mustač, dvojac u Njemačkoj osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu zbog odgovornosti za ubojstvo Stjepana Đurekovića uskoro će biti prebačeni u Hrvatsku, potvrdio je za hrvatske medije odvjetnik Anto Nobilo. Slučajno ili ne, ova je vijest u hrvatski medijski prostor dospjela nedugo nakon što se hrvatski premijer Andrej Plenković sastao sa svojom kolegicom, njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, s kojom je razgovarao kako je službeno javnosti prezentirano o gospodarskoj suradnji dviju država.

Izvori bliski, ali i ne odveć skloni premijeru Plenkoviću sumnjaju da ovo ne može biti slučajno te da nije nemoguće da je premijer na susretu s njemačkom kancelarkom lobirao za njihovo izručenje Hrvatskoj, baš kao što nije nemoguće da je lobirao za svoju poziciju u Europskoj komisiji jer mu je cilj što prije se skloniti s hrvatske političke pozornice, s koje ga između ostaloga sklanja i iznervirana hrvatska javnost nakon što su u medije dospjeli transkripti svjedočenja bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić Uskoku, a koji pak otkrivaju da je premijer obmanjivao javnost govoreći o svojoj ulozi u Agrokoru.

Ujedno, premijer strahuje da bi ministar financija Marić, koji je također ulovljen s prstima u pekmezu, spašavajući sebe i svoj obraz, njega samoga mogao još dublje utopiti te je stoga racionalizirao i odlučio kako bi bilo bolje povući se s domaće političke scene, dok još ima priliku, a u tome bi mu uvelike moglo pomoći agitiranje njegove prijateljice Merkel i Europskih pučana s kojima je blisko surađivao i u vrijeme Perkovićeva izručenja njemačkim insitucijama, oko čega se u Hrvatskoj vodila žestoka bitka, u kojoj je upravo aktualni premijer kao europarlamentarac bio jedan od onih koji su pokušavali umanjiti štetu nastalu Milanovićevim lex Perkovićem.

Inače, Nobilo kako kazuju na N1 nije mogao precizirati kada će Perković i Mustač biti prebačeni u našu zemlju, ali prema njegovim najavama to bi se trebalo odviti u razumnom roku. Ujedno, otkrio je i kako u Hrvatskoj ne postoji doživotna kazna pa bi se kazna izrečena pred njemačkim sudom mogla preobličiti, a ona u Hrvatskoj ne može biti veća od 15 godine.

“U dokumentu koji su dobili Perković i Mustač stoji da kazna istječe nakon 15 godina, to je negdje 20. siječnja 2028. Ta prilogodba će biti relativno jednostavna jer hrvatski sud ne može izreći strožu kaznu nego njemački”, kazao je Nobilo za spomenuti medij, dodajući da ni njemu do kraja nije jasno zašto je tome tako, no tako su mu rekli kolege odvjetnici da u pravilu svi budu pušteni nakon 15 godine.