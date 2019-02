Slučajno joj ‘izletjelo’? Dalija Orešković ‘pregazila’ Kolindu i otkrila megalomanski plan

Autor: Iva Međugorac

Kada je na samom početku svoje političke avanture i angažmana Dalija Orešković, novopečena šefica Starta kretala u osvajanje birača, pomalo stidljivo, ali opet samouvjereno poručivala je kako je predsjednička funkcija pa ni fotelja ne zanimaju. No, što više Orešković istupa to je jasnije kako ne odbacuje u potpunosti mogućnost kandidature za šeficu države, a ako je suditi po anketama u tome smislu sasvim solidno stoji. Ambicija ova političarka koja se profilira na lijevo, liberalnom polju itekako ima, a naznake da bi se ipak mogla kandidirati daje i ona sama pa je tako nedavno izjavila da bi se ukoliko bude potrebe i ona mogla kandidirati za šeficu države.

A potrebe očigledno ima, jer opći je dojam javnosti da su njene kritike uglavnom usmjerene upravo na adresu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Još u svojim prvim javnim nastupima Orešković je u negativnom kontekstu spominjala predsjednicu, komentirajući čak i njezine umjetne trepavice. A i u nedavnom istupu za Jutarnji list, otkrila je vlastite prioritete i ambicije.

”Prioritet mi je predstavljanje javnosti stranke START i onoga za što se zalažemo, uspostavljanje stranačke infrastrukture, a također umrežavanje onih koji će se uključiti u detaljnu razradu naših politika i u javnu debatu o rješenjima koje predstavljamo. Europski izbori bit će prvi ozbiljniji test koji će pokazati koliko smo u tome uspješni i jesu li nas birači prepoznali kao nešto drugačije od svega ostalog na političkoj sceni”, poručila je naglašavajući da je ideja da START ima svojega kandidata na predsjedničkim izborima. Tko bi taj netko mogao biti nije otkrila, međutim, gola je činjenica da je upravo ona jedino prepoznatljivo lice iz Starta pa stoga ne treba odbaciti opciju njene kandidature. No, svakako je znakovit i odgovor na pitanje o mogućnoj kandidaturi Zorana Milanovića s kojim se nedavno u diskreciji sastala, a koji se u javnom prostoru spominje i kao osoba koja stoji iza Starta.

”Preferiram nova lica i nove snage u politici. A što se tiče Kolinde Grabar-Kitarović, njezin cjelokupni mandat smatram promašenim razdobljem koje je degradiralo i funkciju i ulogu predsjednika države i ono čemu bi ona zapravo trebala služiti. Zbroj njezinih gafova, loših poruka, a isto tako i propuštanja očitovanja o bitnim problemima u društvu, navode me na zaključak da teško mogu zamisliti kandidata, barem među onima o kojima se u ovom trenu javno progovara, a koji bi mogao biti gori od nje”, rekla je dajući tako na neizravan način zeleno svijetlo Milanovićevoj potencijalnoj kandidaturi. Inače, naš je portal prvi naslutio da Orešković razmišlja o kandidaturi za šeficu države, hoće li do toga doći ostaje za vidjeti, no dojam je da upravo u tome smjeru gradi svoju putanju.

Unazad nekoliko mjeseci postala je relevantan faktor i komentatorica za brojna zbivanja u našoj zemlji, a jednako tako Jesenski i Turk pripremaju knjigu o njoj, a da ništa ne misli kriti svjedoči i intervju kojega je dala za tjednik Express u kojem je otkrila sve karte i progovorila o svojem privatnom životu. Naglasila je u tom razgovoru kako je njezin otac liječeni kockar, što pokazuje da nema straha progovarati i o najtežim životnim temama.

Jednako tako, priznala je i kako je na Pravnom fakultetu na kojem je studirala, na ispitu kod bivšeg predsjednika Ive Josipovića dobila dvojku. Taktika je to kojom Orešković misli preduhitriti sve one koji bi joj u eventualnoj kandidaturi iz ormara mogli vaditi prljavo rublje i nešto joj napakirati. Vrlo lukavo, odmjereno i spokojno Orešković igra svoju igru, ne krijući ni one manje lijepe detalje iz svojega privatnog života, što je svakako dobar put i dobra opcija za potencijalnu kampanju. Reklo bi se da se njeni posljednji potezi doimaju kao odlična priprema za kampanju, na američki, Obamin način.