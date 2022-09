‘SLUČAJ SEVERINA’, BANDIĆEV DOKTOR NIJE KRIV: Nije trgovao utjecajem zbog nalaza, vještak o susretu na klupici: ‘Navalila je ko sivonja’

Autor: Dnevno.hr

Gzim Redžepi nepravomoćno je oslobođen optužbe da je pokušao trgovati utjecajem kako bi od vještaka ishodio da napiše vještački nalaz da sin Milana Popovića i Severine živi s ocem.

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Koraljka Bumči rekla je da nema niti jedan dokaz koji upućuje da je Redžepi utjecao na izradu i sadržaj nalaza vještaka Vladimira Grošića.

Sutkinja je u obrazloženju presude navela i da je vještak Grošić u iskazu detaljno opisao sastanak te rekao da je imao subjektivne osjećaje da nešto treba napraviti, dok samo kazneno djelo trgovine utjecajem izričito traži nešto od neke osobe.





Kako je vještak forenzične psihijatrije na sudu je rekao, Redžepi nije niti mentalno, niti riječju ni iznudom utjecao na njega kako će se nalaz napraviti, a i sam Redžepi je u iznošenu obrane rekao da nije napravio kazneno djelo. Tek je naveo da je jedino točno da je Grošiću rekao kako je Milan Popović dobar otac.

Tužiteljica je smatrala da je Redžepi kriv te da je sve suptilno i mudro izvršeno, dok je Redžepijev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao da se ne može neizravno trgovati utjecajem, ovakva konstrukcija uzrokovala bi pravnu nesigurnost.

Zvali Bandić i Redžepi, pitali gdje bi mogli razgovarati o predmetu

Ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Vladimir Grošić na sudu je tri sata svjedočio, opovrgavajući sam sebe i svoj iskaz u Uskoku, piše 24sata. U travnju 2021. Uskoku je rekao da mu je u kolovozu 2020. tadašnji ravnatelj Klinike i šef Igor Filipčić rekao da ga je zvao Milan Bandić i Gzim Redžepi i pitao gdje bi mogli razgovarati o ovom predmetu.

Grošić je rekao kako se toga ne sjeća, već da idu na razgovor kad Grad Zagreb, vlasnik bolnice, to traži. Tada je njegov šef spomenuo i taj predmet i rekao mu ‘kožu bi ti oderao što si se u to upleo’ jer je pristao napraviti treći vještački nalaz tko će dobiti skrb nad djetetom.

Filipčić, Grošić i Redžepi našli su se u drugoj polovici kolovoza 2020. u njegovoj poliklinici Apneja te se načelno pričao da bi Grošić možda tamo mogao raditi.

Vještak: Moj je zaključak bio kakav nalaz trebam donijeti

“Očekivao sam razgovor oko tog predmeta, no ne znam točno što. Kada je Redžepi rekao “ajmo sad ono konkretno” bilo mi je nelagodno. Za mene je to značilo da će se govoriti o predmetu no nastavili smo razgovarati o struci. Hvalio se o tome koga sve poznaje pa je spomenuo i Milana Popovića. Govorio je kako je Popović donirao za Grad Zagreb, da je poznat po humanosti. Spominjao je i Severinu no ne u pozitivnom kontekstu. Razgovarali smo i o djeci. Spominjao je svoju pa sam i ja spomenuo svoju”, rekao je Grošić.









Čim je spomenuo da zna Popovića ja sam zaključio kakav nalaz trebam donijeti. No, ponavljam, to je bio moj zaključak. Dva – tri dana nakon susreta nazvao sam ga i rekao da sam donio odluku, shvatio je da mu želim reći da neću nalaz raditi niti u korist Milana Popovića niti u nečiju štetu. Kad sam mu rekao da ću se izuzeti iz rada na predmetu Redžepi je rekao da je on od mene više očekivao. Ne znam što je on mislio jer ga nisam pitao. Potom je dodao i kako je to moja odluka i da je poštuje, kazao je svjedok.

Dodao je i kako je imao još dva kontakta oko ovog predmeta, odnosno da si ih je on tako interpretirao, jedan je bio s kolegom psihijatrom, a drugi sa socijalnom radnicom koji su mu rekli da su dobri s Popovićem i da je on stvarno OK čovjek.

“U odnosu na oba razgovora s Redžepijem nije bilo objektivnih elemenata za ovakvu moju nelagodu. U odnosu na ovaj slučaj bio sam presenzibiliziran”, ustvrdio je Grošić koji se sa Severinom Kojić, strankom u postupku vještačenja, našao u maksimirskom parku.









Sastanak na klupici sa Severinom: Navalila je ko sivonja

Svjedočio je da se sa Severinom dogovorio za sastanak u Maksimiru nakon što mu se javila, sjeli su na klupicu pored jezera.

“Iz ruksaka je izvadila papire i rekla da su oni bitni za predmetno vještačenje. Opet sam joj rekao da sam se izuzeo iz vještačenja i da nemam više veze s tim da ih slobodno urudžbira na sud. Severina se rasplakala i rekla kako to nije moguće te kako je od mene i profesorice Ivane Dijanić puno očekivala. Ja sam se izvlačio da mi to ne treba i da mi ulazi u zonu komfora. Bilo mi ju je žao. Bila je mršava ko kuga. Odjednom se njena ruka pojavila na mom koljenu. Navalila je ko sivonja. Shvaćam da sam glup i naivan i da sam došao po svojoj procijeni, a ona po svojoj zamisli. Sve to meni je izgledalo da traje kao vječnost, no trajalo je 15-20 minuta”, kazao je Grošić.