Slovenski infektolog: ‘To u Dalmaciji nije novi val, to je tsunami! Uvjeti su idealni za razvoj novih mutacija’

Autor: Dnevnolo

“U ovom trenutku, u subotu, u Berlinu imamo 30-ak djece, od onih tek rođenih do pet godina života, koji se nalaze na odjelima intenzivne njege na strojnoj ventilaciji (respirator) ili su hospitalizirani s vrlo teškom kliničkom slikom COVID-a 19”, rekao je prof. dr. sc. Andrej Trampuž, slovenski infektolog i specijalist interne medicine, šef odjela za kiruršku infektologiju najprestižnije europske bolnice, bolnice “Charite” u Berlinu za Slobodnu Dalmaciju.

Komentirao je i situaciju što se tiče korone u Hrvatskoj a i u Splitsko-dalmatinskoj županiji: “Pa to kod vas nije novi val, to je tsunami, i širi se zbog toga jer epidemiološke mjere nisu dobre i jer se očito malo tko pridržava tih mjera. No to smo mogli i očekivati i to sam i najavljivao, svjestan činjenice da je Hrvatska, općenito gledajući, lošije procijepljena”.

Naglasio je da omikron ima tu mogućnost da jedna zaražena osoba može zaraziti njih šest do osam, dok je kod delte bio slučaj da jedna osoba može zaraziti tri do četiri osobe.

“Brže se širi pa zbog toga i nije čudno ovo što se događa”, rekao je dr. Trampuž, dodavši da jednim cjepivom osoba koja se zarazila ima 63 posto manju vjerojatnost da će završiti u bolnicu, sa dva cjepiva vjerojatnost je manja za više od 90 posto, a s tri doze vjerojatnost da osoba neće završiti u bolnicu, ako se zarazi, jest 99 posto.

Važnost cijepljenja

Iako za omikron kažu da je blaži oblik virusa od delte, ipak je i on još uvijek vrlo opasan.

“Od osoba koje se uopće nisu cijepile, njih 10 posto imat će teške oblike oboljenja i mnogi će biti životno ugroženi. Mogu reći da je omikron do sada najteži val koronavirusa upravo zbog toga jer zaražava toliko veliki broj ljudi, a što je broj ljudi veći, to je i pritisak na bolnice i na bolnički sustav veći”, rekao je.

Smatra da je velika pogreška da su se u Hrvatskoj tolerirale proslave Božića i Nove godine i da su se ljudi okupljali po lokalima, restoranima, gdje se pjevalo, slavilo, nisu se poštovale epidemiološke mjere.

“Slavlje se moralo zabraniti i trebalo je reći ljudima da će slaviti u ljeto, dan-noć. Pogotovo sada kada se pojavio omikron-soj”, naglasio je.

“U Njemačkoj svaka osoba koja je pozitivna dobiva u svoj poštanski sandučić pismo u kojemu piše da mora biti u izolaciji i koliko dugo mora biti u izolaciji. Svaki dan ih se telefonski provjerava, jesu li kod kuće i ako ne poštuju mjere, bivaju kažnjeni. Ponašanje u splitu je neodgovorno, pogotovo sada kada ima jako puno virusa, što je idealno za pojavljivanje nekih novih mutacija. Novi sojevi nastaju upravo tamo gdje situacija nije pod kontrolom, a, prema brojkama, situacija u Splitu, odnosno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, daleko je od kontrole”, kazao je, dodavši da ne smijemo napraviti pogrešku kao prošle godine u ljeto, kada su mnogi govorili kako je kraj pandemiji, kada su se zatvarali centri za cijepljenje. Ako i ove godine napravimo istu pogrešku, doći će neki novi soj i kraj se tada neće vidjeti.