SLOVENCI ‘ZATOČILI’ HRVATA! ‘Nisu iz policije, a zaustavili su me i ne daju mi dalje dok ne platim. Ne znam tko su ti ljudi?’

Autor: Snježana Vučković

Neobično uznemiren hrvatski građanin Marijan Radošević nazvao nas je iz Slovenije u kojoj je od jučer “zatočen”. Marijan, koji privremeno radi u Njemačkoj, ispričao nam je kako se njegov sasvim bezazleni poslovni put u Hrvatsku, pretvorio u kalvariju kojoj ne vidi kraja:

“Pretres na koji sam navikao…”

“Najnormalnije sam od Njemačke došao do slovenske granice na kojoj se, po ustaljenom običaju, rutinska kontrola pretvorila u vrlo temeljitu. Iako sam prošao legitimiranje, alkotest i detaljan pregled, nemam prigovor na to. Jednostavno sam navikao da Slovenci to tako rade”, načeo je priču naš sugovornik koji se nakon prelaska u Hrvatsku i kratkog poslovnog razgovora, istoga dana odlučio vratiti u Njemačku.

Marijan Radošević objasnio nam je kako je po povratku odlučio, umjesto autocestom, kroz Sloveniju proći sporednom cestom. Nakon što je prešao granicu, uključio se na Šentilju, pograničnoj zoni koja je, kao i svugdje, oslobođena plaćanja cestarine.

Zaustavili ga “neki ljudi”

“Bio sam iznenađen kada su me zaustavili ljudi iz meni nepoznate službe i tražili da platim vinjetu. Uopće nije bila stvar u novcu, nego u principu, jer sam znao da je sporedna cesta u pograničnoj zoni oslobođena plaćanja vinjete, pa sam odlučno odbio”, kazao je za naš portal vrlo uznemireni Marijan Radošević koji je pojasnio i kako je po dolasku u Hrvatsku najnormalnije platio vinjetu jer se vozio autoputom. Međutim, sada se držao svog principa znajući da po zakonu ne treba ništa platiti.

Oduzeli mu dokumente!

“Onim što je uslijedilo bio sam šokiran… Tražili su na uvid moje osobne dokumente, vozačku i prometnu dozvolu, te osobnu kartu. Sve sam im dao, iako sam pretpostavljao da to ne moram jer ovi ljudi nisu pripadali policiji, već nekoj službi poput našeg HAK-a te sam smatrao da me nemaju pravo legitimirati. Učinio sam to jer sam normalan čovjek i samo sam želio da shvate kako su u krivu. Baš kada sam se ponadao da će me pustiti, rekli su da će to učiniti tek kada platim 300 eura kazne zbog vožnje bez vinjete! Tada mi je projurilo kroz glavu da su svjesni kako je ovo što čine ilegalno i da im se jednostavno ne sviđa kada netko odabere ovaj put u pograničnoj zoni, na sporednim cestama na kojima se vinjeta ne plaća.

Marijan Radošević prisjetio se i kako mu je policija na granici sugerirala da ide autocestom, no tvrdi da mu je tek sada jasno zašto.

“Plati 300 eura, pa vozi…”

“Bilo mi je jasno da je ovim ljudima stalo samo do toga da me novčano kazne. Pomirio sam se s tim i rekao da mi ispišu kaznu na koju ću se u roku od osam dana žaliti, te da ću se oko svega posavjetovati s odvjetnikom. Mislio sam, bude li sud potvrdio da sam u prekršaju, platit ću kaznu. Ali nije išlo onako kako sam zamislio i tada je uslijedio najnedemokratskiji dio priče. Ispisanu kaznu i osobnu kartu su mi zatakli za retrovizor, a prometnu i vozačku zadržali uz inzistiranje da ću ih dobiti tek kada platim 300 eura”, doznajemo od Hrvata koji kaže da je, i nakon čitave noći i dana, još uvijek na istom mjestu na kojem je zaustavljen jer bez dokumenata ne može dalje, a kaznu ne želi platiti!

“Ne daju mi mogućnost žalbe, nezakonito su me legitimirali, zadržali, vršili prisilu i ograničili kretanje. Sada sjedim i čekam da se javi moj odvjetnik koji će, nadam se, razriješiti ovu zavrzlamu”, završio je Marijan Radošević.