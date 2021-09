SLOM PLENKOVIĆEVE NAJVAŽNIJE STRATEGIJE! Moćni dvojac ne pristaje na ultimatume: Situacija izmiče kontroli

Autor: Iva Međugorac

Unutarstranački izbori u HDZ-u na kojima će se nakon lokalnih izbora birati vodstvo lokalnih organizacija stranke jedna su od gorućih tema u vladajućim redovima. Iako je u stranci premijera Andreja Plenkovića nedavno okončan unutarstranački izborni proces, sada se u skladu sa stranačkim Statutom, a nakon održanih lokalnih izbora ponovno kreće s kampanjom koja će prema tvrdnjama upućenih biti daleko življa i turbulentnija, a za Plenkovića i neugodnija no što je to nedavno bio slučaj.

Naime, iako je Plenković odlučio pomladiti i osvježiti svoju stranku u onim sredinama u kojima su podbacili na izborima, to mu ne polazi po planu jer svi oni kojih se nastoji riješiti pod paravanom izbora kao protuargument izvlače mu rezultat u Zagrebu i činjenicu da se unatoč tome ne planira riješiti Mislava Hermana.

U planu je zato Plenkoviću riješiti se prvog čovjeka splitske županije Ante Sanadera te njegova šibensko-kninskog kolege Nediljka Duića, no ovaj HDZ-ov dvojac koji ujedno slovi i za stranačke kapitalce od kandidature na HDZ-ovim izborima ne odustaje. Upravo suprotno, Plenkoviću otkazuju poslušnost te igraju vlastite, nimalo ugodne igre za opstanak.

U samoj gradskoj splitskoj organizaciji smatraju kako je neupitna pozicija njihova šefa Vice Mihanovića premda je s njim HDZ izgubio vlast u Splitu. Problem za Plenkovića predstavlja to što u tim dvjema županijama zapravo nema adekvatnog kadra kojega bi suprostavio stranačkim kapitalcima, a situacija se odnedavno počela komplicirati i u šibenskom gradskom HDZ-u jer aktualni gradonačelnik Željko Burić nema namjeru kandidirati se za šefa gradske, ali ni županijske organizacije pa se spekulira kako bi Plenković umjesto njega mogao dati potporu Pašku Rakiću, bivšem Burićevu zamjeniku.

U kontekstu mogućih kandidata spominjao se i šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta, no on navodno ne pokazuje interes za stranačke dužnosti. Interes za stranačke dužnosti zato pokazuje Branko Peran kojemu je nedavno obustavljena suspenzija, no on još nije odlučio hoće li se upustiti u utrku za šefa gradske ili županijske organizacije.

U svakom slučaju, Plenkovićevi problem kadrovske narave ponovno izlaze na vidjelo pa bi i na ovim izborima, suprotno njegovim ranijim planovima i najavama ponovno mogao izostati proces pomlađivanja HDZ-a.