Slobodna Hrvatska traži od Plenkovića hitnu smjenu Kujundžića

Autor: Hina

Pokupec je pritom iznio "kronologiju promašenih poteza i izjava" ministra zdravstva.

Aktivističko-politička stranka Slobodna Hrvatska u ponedjeljak je od premijera Andreja Plenkovića zatražila hitnu smjenu ministra zdravstva Milana Kujundžića i imenovanje novog nestranačkog ministra zdravstva.

“Vjerujem da je taj čovjek stručan kao liječnik, no kao ministar je koristan kao i vreća brašna. Sad je vrijeme da netko kaže dosta. Činjenicu da je on već tjedan dana na ovoj poziciji nakon smrti mladića u Zaprešiću za koju stručnjaci kažu da se mogla izbjeći je poraz ne samo Vlade, već i mlitave oporbe koja ništa konkretno ne poduzima i to je poraz ljudskosti”, kazao je supredsjednik Slobodne Hrvatske Ivan Pokupec.

Na konferenciji za novinare ispred središnjice HDZ-a na kojoj su nosili transparente “Mi ne zaboravljamo – ruku za Kujundžića su zajedno podignuli HDZ i Most”, “Dok vi kupujete blindirane mercedese, naša djeca umiru i dosta je arogancije”, “Prošli tjedan Matteo, neki dan pacijent Lopače – sutra vaše dijete suprug ili majka”, “Ljudi umiru – po pravilima struke. Tko potpisuje pravila Milane?”, “Ili odlazi Kujundžić ili odlazi cijela Vlada”, “HDZ i SDP moraju umrijeti da bi Hrvatska mogla živjeti”, Slobodna Hrvatska zatražila je od premijera Andreja Plenkovića hitnu smjenu ministra i imenovanje novog nestranačkog ministra zdravstva.

“Kada su nedostajali lijekovi za djecu od neuroblastoma Slobodna Hrvatska je četiri dana bila ispred HZZO-a i tražila da ministar i HZZO donesu strategiju da se problem riješi. Ministrov odgovor bio je odlazak na produljeni vikend. Par mjeseci kasnije nema lijekova za djecu koja boluju od spinalne mišićne atrofije. Dva dana smo bili pred Ministarstvom, a ministrov odgovor bio je slanje zaštitara da nas preko mobitela dođe opisati”, kazao je Pokupec.

Naglasio je da njihova prošlotjedna akcija bacanja jaja na Ministarstvo zdravstva nije bila ‘ad hoc’, već akumulacija frustracije nesposobnošću i arogancijom ministra Kujundžića koja traje već predugo.

Ukoliko će nas ignorirati, pozvat ćemo javnost da fizički pokaže građanski neposluh

“Ukoliko nas nastave ignorirati i podržavati retoriku koja ismijava novinare i čovjeka koji je iz Rijeke pješke došao da ukaže na problem, pozvat ćemo javnost da se odazove fizički, da fizički pokaže građanski neposluh. Tada više ne idemo na otkaz ministru, ali idemo na smjenu čitave Vlade. Ova nesposobnost i bahatost traju već predugo i ako više nitko u tom ešalonu Vlade i oporbe nije dovoljno normalan i nema dovoljno ljudskosti da neke stvari kaže jasno i glasno, mi ćemo ih reći s ulice”, poručio je Pokupec.

Upitan što je mislio pod fizički, odgovorio je da to ostavlja kreativnost i da postoje različiti načini da ljudi fizički pokažu neposluh i otpor te da će ih Slobodna Hrvatska predložiti. Odbacio je novinarsku pretpostavku da poziva na nasilne akcije.

“Ne pozivamo na nasilje i nerede jer nered i anarhiju imamo pod vodstvom HDZ-a i SDP-a već 28 godina. Pozivamo na red i poštivanje zakona i pravilnika koji su si sami napisali”, naglasio je. Istaknuo je da će se sve znati na vrijeme i da sve ovisi o tome kakva će biti reakcija premijera na njihov zahtjev.

Premijera Plenkovića može biti sram

Upitan da prokomentira izjavu Plenkovića koji je u ponedjeljak rekao kako se zasad ne može govoriti o objektivnoj odgovornosti ministra Kujundžića u slučaju Mattea Ružića, istaknuvši kako neće dopustiti hajku na ministra, Pokupec je poručio da ga može biti sram i da ako ne vidi problem, da mora otići zajedno s ministrom.

“Sram ga bilo. Nakon godinu dana, nakon što on ne vidi sustavnu hajku protiv djece koja umiru roditeljima pred očima, protiv novinara, aktivista….Ako on u tome ne vidi problem, onda mora otići zajedno s Kujundžićem”, kazao je Pokupec.

Najavio je da Slobodna Hrvatska priprema kaznenu prijavu protiv ministra zbog požara i smrti jedne osobe u Psihijatrijskoj bolnici Lopača jer ta bolnica ne ispunjava minimalne tehničke uvjete propisane pravilnikom zbog čega ono nije bila nesreća.

“Postoji točan broj osoblja koji moraju imati. Ako je vjerovati njihovoj web stranici, imaju pola onoga što je propisano pravilnikom. Drugim riječima, ne radi se o nesreći. Bila je dužnost ravnatelja bolnice da obavijesti, a dužnost ministra da problem riješi – ili sanira ili zatvori bolnicu. Da se poštovao zakon i pravilnici to bi bila nesreća. Ovako se radi o još jednom izgubljenom životu u najobičnijem kriminalu”, istaknuo je Pokupec.