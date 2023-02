SLIKA DJEVOJČICE U MRTVAČKOM SANDUKU! Jeza se uvukla među hrvatske političare: Ovo treba shvatiti ozbiljno

Autor: Iva Međugorac

Uz to što političari u Lijepoj našoj u posljednje vrijeme medijske stupce pune aferama i propustima, o neuobičajenoj, a po svemu sudeći i sve prisutnijoj pojavi ovih je dana progovorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Govoreći o aktualnim gradskim temama Tomašević se tijekom gostovanja na Hrvatskom radiju dotakao slučaja oglašavanja na ZET-ovim vozilima komentirajući raskidanje ugovora s tvrtkom koja vrši oglašavanje. Tomašević je pri tome kazao kako zbog prijetnji kaznenim prijavama ako raskine ugovor nema namjeru posustati.

Posljednja prijetnja prije mjesec dana





“Nevjerojatno mi je da se prijeti kaznenim prijavama. Gdje bi ja došao kad bi za svaku odluku koju donesem, kad bi netko prijetio da će podići kaznenu prijavu. A za što? Kako takva odluka može biti ikakvo kazneno djelo? To je smiješno. Ako misle da će me takvim prijetnjama kaznenim prijavama pokolebati da to ne napravim, nema šanse. Meni se prijeti kaznenim prijavama na dnevnoj razini i ne samo kaznenim prijavama, i smrću i čime sve ne”, izjavio je Tomašević potvrdivši da je ozbiljnu prijetnju smrću posljednji puta imao prije mjesec dana ne otkrivajući tko iza tih prijetnji stoji uz napomenu da se time bavi policija.

Prijetnjama koje je primala bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak više od pola godine bavi se Državno odvjetništvo, koje se o tome još uvijek nije oglasilo iako je Tramišak u međuvremenu bila primorana napustiti vladajuće redove. Poznato je da je Tramišak teze o prijetnjama koje dobiva prvo iznijela u medijima te je premijer Andrej Plenković tek onda saznao za njih što ga je naljutilo znatno više od toga što u njegovim redovima postoji osoba koja prima poruke u kojima se navodi da će biti krvi do koljena. Istraga o tome slučaju još nije dala nikakav rezultat, što je u najmanju ruku presedan, a nakon što je izašla iz Vlade sama Tramišak potvrdila je da se prijetnje počinju ostvarivati radi toga što je se u neugodnom kontekstu počelo provlačiti kroz medije.

Ti medijski napisi u međuvremenu su se zaustavili, a Tramišak je nakon burnog odlaska iz Vlade naglo utihnula i pomirila se sa sudbinom saborske zastupnice, no ostaje činjenica da se u kontekstu prijetnji spominjala tvrtka Omega Softver s kojom je Tramišak otkazala ugovore prepuštajući njihov posao Fini. Iz ove su tvrtke svaku poveznicu s prijetnjama osporili, a demantiralo se i to da je na Tramišak pritisak vršio premijerov savjetnik Zvonimir Savić te Milijan Brkić.

Prijetnje dobio Anušić

Kada je krenula priča o tome da Tramišak prima prijetnje, i njen kolega, osječko-baranjski župan Ivan Anušić tvrdio je kako također prima prijetnje, ali ih naprosto ne shvaća ozbiljno. Vrlo ozbiljno prijetnje je shvaćao bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je najavljivao rat s neimenovanom bandom, u vrijeme kada je medije preplavila njegova navodna fotografija iz Beograda gdje navodnom Tolušiću u krilu sjedi prostitutka s kojom misteriozni muškarac šmrče kokain.

Tko je Tolušiću prijetio nikada se nije saznalo, ali se zato ovih dana iz ispovijesti bivše državne tajnice i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Rimac također saznalo da je i ona primala prijetnje, koje je kako je kazala i prijavila, a na koje nitko iz policije nije reagirao dovoljno ozbiljno. Premda formalno nije primao prijetnje, premijer Plenković napad na Banske dvore, odnosno pucnjavu Danijela Bezuka uspoređivao je s terorističkim napadom. Nakon što je Tomašević otkrio da mu se prijetilo isto je učinila i njegova stranačka kolegica Sandra Benčić.









Gnjusne poruke za Benčić i Grmoju

”Ubiti, silovati, sa slikama koje su bile izrazito neugodne”, opisala je prijetnje u razgovoru za Novu Tv naglašavajući da je muškarca koji živi u Švicarskoj pronašla brže od policije te da mu se direktno obratila, a on je potom bio manji od makova zrna. ”I tako se s takvima treba obračunavati”, smatra Benčić. Političari su se između ostaloga susretali i sa onima koji prijete njihovoj obitelji, a potresnu priču o tome iznio je Mostovac Nikola Grmoja.

“Kada sam dobio fotografiju djevojčice u mrtvačkom sanduku, prijetilo se mojoj obitelji. Prijavio sam, po tom pitanju policija nije ništa napravila”, rekao je Grmoja, a prijetnje su kako su sami potvrdili dobivali i ministri iz Plenkovićeve vlade posebice u vrijeme korona krize kada se prijetilo članovima Nacionalnog stožera.









Kritike upućene političarima dio su svakodnevice, no prijetnje su drugi par rukava, i takve pojave treba shvatiti ozbiljno te na njih pravodobno reagirati kako se ne bi dogodili veći problemi. Samo prošle godine policija je prijavila preko 3000 kaznenih djela prema službenim i odgovornim osobama, neovisno o tome imaju li osiguranje. Svaku prijetnju potrebno je provjeriti, i prema tezama stručnjaka za sigurnost shvatiti ozbiljno jer se nikada ne zna koje su namjere toga nekoga tko iza njih stoji.