SLIJEDITE TRAG NOVCA! Ovo je tajna Milanovićeve proruske politike: Gjenero otkriva intrigantnu pozadinu

Autor: Iva Međugorac

Još jednom po tko zna koji put predsjednik Zoran Milanović odlučio je kontrirati predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, a tema ovog njihovog posljednjeg konflikta odnosi se na ideju o tome da se u Europi, a samim time i u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici što Milanović ne podržava jer bi to po njemu značilo da se petljamo u taj rat više nego što je to potrebno.

”To je dovođenje rata u Hrvatsku. Korektni smo, solidarni i to je to”, rekao je Milanović koji je ovim riječima još jednom u političko-medijskom prostoru nametnuo staro pitanje o tome je li on doista jedan od vodećih proruski orijentiranih političara na europskom tlu.

Da Milanovićeva politika uistinu jest proruski orijentirana u razgovoru za naš portal potvrđuje i poznati politički analitičar Davor Gjenero, koji ipak napominje kako Milanović definitivno nije jedini europski političar koji naginje na Putinovu stranu. ”Predsjednik Milanović je samo aktivniji od češkog predsjednika Miloša Zemana, na žalost u većini europskih zemalja u političkoj areni postoji relevantan broj potkupljenih aktera koji su financirani od strane ruskih vlasti”, kaže Gjenero te dodaje da je u ovom slučaju najbolje pratiti trag novca i vidjeti tko je koga podržavao i financijski podupirao, a u tom kontekstu ne treba zaboraviti niti na Milanovića koji je svojedobno i kao predsjednik Vlade primao predstavnike ruskog Rosnjefta.





Populizam dobro prolazi

Do danas Milanović nije objasnio za koga je radio u onom kratkom periodu kada nije bio politički aktivan, a osim toga predsjednik je kako podsjeća Gjenero obiteljski povezan s jednim od vodećih ljudi spomenute ruske naftne kompanije pa je pitanje jesu li oni imali ikakvu ulogu u njegovoj kampanji za predsjedničke izbore. ”Milanović sada sa ogromnim kamatama plaća ono što je u predsjedničkoj kampanji dobio kao podršku od ruske kompanije Rosneft, preko svog dotadašnjeg hranitelja i odrađuje najprljaviji i najružniji dio posla za Kremlj na području Balkana”, smatra naš sugovornik koji se osvrnuo i na posljedice tog predsjednikovog djelovanja. ”Na vanjskom planu ovime se Hrvatskoj čini jako velika šteta, čitao sam nedavno u jednim novinama tekst o izboru glavnog tajnika NATO-a gdje se spominje i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i to kao kandidatkinja na margini radi našeg nejasnog stava prema Ukrajini”, napominje naš sugovornik uz opasku da je Vlada premijera Plenkovića po tome pitanju jasna te da je njihov stav nedvojben, no bez obzira na to u Saboru djeluje oporba zahvaljujući kojoj Hrvatska svijetu šalje nejasnu poruku o ovom slučaju rata u Ukrajini oko čega je domaća politička scena evidentno podijeljena. Unatoč tome, vidljivo je da je Milanovićev rejting stabilan.

”Populizam jako dobro prolazi u nestabilnim uvjetima. Ljudi će živjeti lošije, osjećati će da su pali na životnoj ljestvici, a to izaziva svojevrstan neurotski strah od toga što budućnost nosi. U takvim uvjetima je elita na jedan način ozloglašena jer se uostalom i sada drži da ne dijeli sudbinu naroda koji proživljava nacionalne probleme pa se onda pojavi netko tko je hrabar i odvažan, i tko ima dovoljno razumijevanja za te narodne probleme”, objašnjava Gjenero dodajući da je to u ovom slučaju Milanović koji se predstavlja kao borac za građane naspram otuđenih elita te inzistira na tom svojem novom suverenizmu, dok s druge strane postoje situacije nalik onoj kada se protivio finskom, i švedskom ulazu u NATO savez boreći se time za Hrvate u BiH, od čega na koncu nije bilo ništa osim što se Hrvatska na vanjsko-političkom polju osramotila.

”Takvi eksperimenti obično završavaju bankrotom, ali privlače relevantan broj birača, Milanović je u fazi kada svojim govorom nastoji dokazati da nije dio te elite iako je cijeli život proveo na državnom budžetu, on igra na tu kartu populizma”, ocjenjuje analitičar koji se osvrnuo i na HDZ-ov pad rejtinga priznajući da vladajuća stranka doista ima strukturalnih problema, ali da se bez obzira na to pozicija premijera Plenkovića za sada doima stabilnom. ”HDZ-ov kadrovski bazen dublji je od kadrovskog bazena drugih stranaka, veliki je problem u tome što se ozbiljni, pristojni ljudi ne žele natjecati za javne funkcije”, zaključuje Gjenero. Zaključak je i o Milanovićevom stavu o ratu u Ukrajini sve jasniji, on i sada po pitanju protesta oko obuke ukrajinskih vojnika zapravo slijedi već viđen obrazac koji uz ostalo podrazumijeva njegove sukobe ne samo s premijerom Plenkovićem već i sa ministrom obrane Marijem Banožićem.

”Ne idemo u to, ja kao vrhovni zapovjednik to neću odobriti”, jasno je kazao Milanović čije su riječi s oduševljenjem prenijeli ruski režimski mediji u kojima se podsjeća da je osim hrvatskog predsjednika ovu ideju odbio mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijarto. U pojedinim ruskim medijima govori se da je hrvatski predsjednik potvrdio da NATO sudjeluje u sukobu u Ukrajini. Retoriku nalik ovoj Milanovićevoj uistinu ima i Mađarska koja doduše ipak kao članica EU sudjeluje u sankcijama prema Rusiji, no za sebe je ipak izborila privremeno izuzeće od embarga na rusku naftu o kojoj ovisi. Orbanova vlada nedavno se usprotivila novom, osmom paketu sankcija koji je na koncu ipak donesen, ali nakon što je Mađarska dobila novo izuzeće za ograničenje cijena ruske nafte koju i dalje uvozi preko natfovoda pa je stoga i ovih dana krenula propaganda u kojoj se govori da sankcije Rusima uništavaju Mađarsku.

Mađari trojanski konj EU

O mađarskom stavu prema Ukrajini nedavno je progovorio Mihajlo Podoljak savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekavši da su Mađari trojanski konj EU, a da Orban mrzi Ukrajinu i sanja o ruskom svijetu u Europi. Uz to što je Milanović u posljednje vrijeme sve bliskiji s Orbanom, s kojim je viđen ovog ljeta na večeri na Paklenim otocima kod Hvara, Milanović je baš poput Orbana i turskog predsjednika Erdogana bio zagovornik ideje da se Finskoj i Švedskoj blokira ulazak u NATO. Mada je Milanović od tog svojeg stava digao ruke, Orban je s njime nastavio pa Mađari do danas odugovlače s ratifikacijom.

Inače se o Milanovićevoj najavi da će blokirati ukrajinsku vojnu obuku u Hrvatskoj oglasio i premijer Plenković koji se zgrozio njegovim stavovima, a još više stavovima njegovih trabanata po Saboru koji kako kaže premijer iznose svoje proruske stavove. “Ovdje se ne radi ni o kakvom ulasku Hrvatske u rat, ni o kakvom dolasku rata u Hrvatsku, radi se o politici Hrvatske u okviru širih aktivnosti kroz misiju pomoći treniranja instruktora”, poručio je Plenković kojemu Milanović nije ostao dužan već je poručio da hrvatski vojnici nisu školovani da bi vodili tuđe ratove.









“Teoretski je moguće da me zaobiđu dvotrećinskom većinom, ali na meni je da upozorim na retardiranost takve politike. Tko glasa za to, za mene nije normalan u ovoj situaciji”, dodao je Milanović s kojim se slaže dobar dio predstavnika oporbe čije je zastupnike HDZ prozvao nedavno na društvenim mrežama gdje su objavili snimku koja se sastoji od ranijih dijelova govora Nine Raspudića, Kreše Beljaka, Katarine Peović pa i predsjednika Milanovića. “Grmoja opet infantilno mulja. Pita se tko su „ruski igrači”, a pravi se da ih ne vidi pred vlastitim nosom. Tu su, jedan do drugog, Nino Raspušenko, “Za Putina i Krst časni” Miletić & njihov zajednički idol Milanović, portparol “nepobjedive ruske vojske”. MOST-om drmaju ubačeni kremljanski padobranci, a u Grmoje su kratke noge – kako i kaže stara izreka iz doline Neretve”, napisao je HDZ u opisu videa.