Slijedi veliki vremenski preokret: Meteorolozi najavljuju novi dolazak ljeta i visoke temperature

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavio kako će danas biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Ponegdje će temperature ići i do 30 stupnjeva Celzijevih, što su dobre vijesti za sve one koji su godišnji odgodili za kraj rujna.

“U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, podno Velebita i olujnim, a od sredine dana na srednjem i južnom dijelu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30 °C, u gorju malo niža”, stoji u izvješću DHMZ-a.

Upaljen crveni alarm za jednu regiju

I danas je za Velebitski kanal izdan crveni alarm.





I sutra nas očekuje sunčano, mjestimice uz malu naoblaku. Ujutro će na kopnu biti magle, osobito uz rijeke i po kotlinama.

“Vjetar uglavnom slab, popodne ponegdje i umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C”, prognozira DHMZ.