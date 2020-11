SLIJEDI SEZONA SKIJANJA, NO POSTOJI LI ONA VIŠE UOPĆE? Provjerili smo idu li Hrvati u Austriju te kakvu je ulogu Capak zaista imao kada je pričao o skijanju

Prema statistici Državnog zavoda za statistiku (DZS), u prosjeku oko 200 tisuća Hrvata godišnje odlazi na skijanje, no ova godina po mnogočemu je drugačija. Zbog koronavirusa dakako, propali su i planovi za zimski turizam, u slučaju Hrvatske, najveći gubitak bilježe putničke agencije.

Voditelj ski produkcije iz Palma Travel agencije, Dalibor Čanaglić pojasnio nam je trenutnu situaciju. Navodi tako kako skijaška sezona inače počinje početkom prosinca, kada se organiziraju ski openinzi, a potom i grupni dolasci obitelji.

Zasada pak, sva su skijališta, a s njima i popratni sadržaji, kao hoteli i restorani, zatvoreni.

“Pristupe skijalištima trenutno imaju samo skijaške reprezentacije”, rekao nam je. “Početkom prosinca trebali bi se otvoriti, no pitanje je hoće li to doista. I skijališta i hoteli trenutno su zatvoreni do početka prosinca, no mnoge države već su sada u lockdownu, pod policijskim satom, pa su i otvaranja tada poprilično upitna”, dodaje.

Sudeći prema podacima DZS-a, Hrvati najčešće idu u skijališta u Austriji, Italiji, Sloveniji te Bosni i Hercegovini (BiH). Tu su dakako i skijališta u Francuskoj u koju Hrvati nerijetko idu zbog organiziranih autobusa i zbog jeftinijeg paketa ponude.

Sve te države sada su, u nekoj mjeri, ograničile putovanja. Kako stoji na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), od 17. 10. 2020. u Austriji stupa na snagu tzv. parcijalno upozorenje za putovanje iz Hrvatske. Za putnike iz Brodsko-posavske županije, Istarske županije, Koprivničko-križevačke županije, Osječko-baranjske županije, Šibensko-kninske županije, Varaždinske i Zadarske županije ukinuta su ograničenja prilikom ulaska u Austriju. Za sve ostale županije još uvijek je na snazi Upozorenje austrijske Vlade od 17. kolovoza 2020. za putovanja iz Hrvatske slijedom kojeg je putnicima iz Hrvatske ulazak u Austriju moguć samo uz predočenje negativnog PCR-testa koji nije stariji od 72 sata. Ako se pri ulasku u Austriju ne može predočiti negativni test, osobe se upućuju u karantenu te su dužne u roku od 48 sati obaviti testiranje. Putnici koji u Austriju ulaze bez testa moraju na granici potpisati izjavu o samoizolaciji.

Slovenija nas je s druge strane, stavila na crvenu listu pa će svi koji iz Hrvatske prijeđu granicu sa Slovenijom, direktno u 10-dnevnu karantenu, stoji na stranici MVEP-a.

“Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati. Izuzetno, bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju iz „crvenih“ država i županija dozvoljen je, osim ključnim radnicima i radnicima u prijevozu, osobama koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova; osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, te ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku; osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i je vlasnik ili najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije.

“Sukladno odluci Vlade Talijanske Republike koja je stupila na snagu 08. listopada 2020. godine, produljena je odluka o izvanrednom kriznom stanju na nacionalnom teritoriju Italije do 31. siječnja 2021. Uredbom Ministarstva zdravstva Talijanske Republike od 8. listopada 2020. godine, hrvatski državljani koji putuju u Italiju iz RH izuzeti su od obveze testa na COVID-19. Navedeno vrijedi i za talijanske državljane na povratku iz RH u TR2, stoji u obavijesti.

Sukladno gore navedenoj Uredbi sve osobe, pa tako i hrvatski državljani, koji u Italiju dolaze iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva VB i Irske, Češke i Španjolske obavezni su i) predočiti negativan test obavljen putem brisa na COVID-19 ne stariji od 72 sata ili ii) obaviti test putem brisa unutar 48 sati od dolaska u Italiju. Ista odredba se odnosi i na sve osobe koje su tranzitirale kroz navedene zemlje unutar 14 dana prije dolaska u Italiju.

Od 6. studenog 2020. godine Italija je podijeljena na 3 zone: crvenu, narančastu i žutu u koje se svrstavaju regije temeljem epidemiološke situacije u njima. U navedene tri zone na snazi su različite mjere i ograničenja. Budući da isto podliježe čestim izmjenama, preporučuje se hrvatskim državljanima neposredno prije puta detaljno se informirati o važećim propisima.

S druge strane, Francuska se bori s drugim problemom, sve češćim terorističkim napadima, a sama je država pod lockdownom zbog koronavirusa.

U Francuskoj trenutno postoji najviši stupanj prijetnje od terorističkih napada, sigurnosne mjere u zemlji podignute su na najvišu razinu i francuske vlasti upozoravaju na potrebu iznimnog opreza. Teroristički napadi noževima na teritoriju Francuske, ali i napadi na francuske ciljeve u svijetu (napad na francuski konzulat u Saudijskoj Arabiji) u posljednjih nekoliko dana ukazuju na nužnost pojačanog opreza u svakoj situaciji.

Za hrvatske državljane koji putuju u Francusku trenutno ne postoje ograničenja ulaska na područje Francuske, kao ni obaveza predočavanja negativnog PCR testa.

Obzirom na visok intenzitet cirkuliranja virusa COVID-19 na području cijele Francuske Republike od 30.10.2020. ponovno je uvedena mjera izolacije odnosno karantene koja će trajati najmanje do 01.12.2020. Unutrašnje granice EU ostaju otvorene. Preporuka je putovati samo u slučajevima nužde, a putovanja između pojedinih francuskih pokrajina dozvoljena su u iznimnim situacijama.

Naposljetku, jedina destinacija za skijanje koja je trenutno otvorena za Hrvate je BiH.

Državljani Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom su od 12. rujna 2020. u 6:00 sati granice BiH otvorene za sve strane državljane, pod uvjetom da imaju negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

Državljani Republike Hrvatske (s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom), Republike Srbije i Crne Gore za ulazak u Bosnu i Hercegovine ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja.

No, bosansko-hercegovačka skijališta nerijetko su mala, ograničenog kapaciteta, a pitanje je i kako su organizirana sada, u jeku pandemije, govori nam Čanaglić.

“U BiH bi jedino mogli ići Dalmatinci. Skijanje na Kupresu izrazito je popularno, a iz Dalmacije put ne traje dugo”, tvrdi.

Ipak, Palma Travel u svojoj ponudi ne nudi ta skijališta.

“U početku pandemije ljudi su počeli tražiti manje razvikana skijališta i ona u manjim mjestima koja također imaju najfleksibilnija pravila, no situacija je takva da sada bookinga nema, ljudi se boje”, govori.

Ipak, tvrdi, postoje oni, najčešće profesionalni skijaši i veliki zaljubljenici u skijanje koji žele ići i kojima pridržavanje raznoraznih epidemioloških mjera ne predstavlja nikakav problem.

“Na velikim skijalištima određeno je da će zaštitne maske biti obavezne na gondolama, u redovima za žičaru, nema stajanja za šankom…”, tvrdi pa ističe kako onih koji zaista žele ići na skijanje ima, ali u malom broju. “Ljudi pitaju, traže, a mi im i garantiramo povrat novca. Recimo, ako dođe do karantene ili se putovanje otkaže zbog nekog drugog razloga, tri dana prije polaska, vraćamo 95 posto iznosa”, rekao je Čanaglić.

No, ni to nije dovoljno dobar okidač za samu uplatu, tvrdi. “Jedina mogućnost još je last minute ponuda, a to znači da bi mogli 3 do 4 dana prije puta ipak odabrati neku ponudu”, govori.

“Za 20 dana trebali bi razmišljati o skijaškoj sezoni, no situacija je nepredvidiva, mnogi uvode lockdown, policijski sat, teško je”, tvrdi. Zbog toga, ova se agencija fokusirala na “hrvatski tjedan”. “Ne želimo reklamirati ski opening ako ništa od njega neće biti”, rekao je Čanaglić.

Veliku ulogu dakako igra i sveprisutni strah. Shodno tome, upitali smo voditelja ski produkcije o skijalištima u Austriji koja su postala bauk zbog širenja koronavirusa Europom, s početka godine. “Ljudi se generalno boje pa i manje pitaju. Rekao sam već, profesionalni skijaši još i žele ići, no glasniji su oni koji tvrde kako će jednu godinu izdržati bez skijanja”, zaključuje.

Također, putnici su i interkontinentalni, a rade u multikompanijama koje imaju svoje interne zabrane. “Ako oni njima ne daju da idu na skijališta, oni neće ići jer bi mogli izgubiti posao. Čak i ako ne kažu da idu ili da su otišli, a onda se vrate zaraženi koronavirusom, opet se suočavaju s velikim rizikom”, ističe.

“Naša je ’tvrtka mama’ u Sloveniji i podaci pokazuju kako Slovenci ostaju skijati u Sloveniji, kupuju ponude slovenskih hotela. Ista je situacija s Austrijom, no ona nije isplativa. Tek 20 posto gostiju čine domaći gosti“, pojašnjava.

Hrvati pak na raspolaganju imaju Sljeme za koje još uvijek nije poznato kako će biti organizirano i hoće li to uopće biti. Kako govori Čanaglić, stvorit će se velik gužve, morat će reducirati kapacitete. Druga opcija pak Platak je kod Rijeke, no sve to dakako ovisit će o vremenu. “Snijega već nije bilo godinama, pravog snijega za skijanje”, tvrdi.

Ova agencija bavi se i organizacijom ljetnih putovanja, no njihovo je poslovanje zbog nedostatka skijaške sezone poljuljano. “Daleko je ljeto da nešto počnemo prodavati”, zaključuje pa se prisjeća i situacije ovog ljeta, kada su trajale prepirke između Austrije i Hrvatske koja nas je stavila na crvenu listu. Krunoslav Capak je tada naime natuknuo kako će Austrija trebati Hrvate kada dođe skijaška sezona.

“Mediji i vladajući itekako utječu na odluku putnika. Capak je tako rekao davno prije da bi on radije na skijanje išao u Slovačku, nego u Austriju pa su se nama već tada javljali ljudi koji bi prebacili rezervaciju zaista u Slovačku”, rekao je. “Zamislite koji autoritet ima on da kaže to, iako ne zna kakva će situacija s novozaraženima biti u Slovačkoj za nekoliko mjeseci, pa da ljudi zaista i idu skijati tamo”, dodaje.

“Stvorila se neka vrsta psihoze kod ljudi. Boje se pa neće nigdje”, zaključuje.