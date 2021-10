SLIJEDI NEZAPAMĆEN OKRŠAJ U HDZ-U! Struja koja se otima Plenkoviću: Spominje se i Jandroković

Autor: Iva Međugorac

Punim se kapacitetima HDZ-ovci pripremaju za svoje, unutarstranačke izbore, a premda se o tome ne izvještava previše, situacija je osim u Zagrebu iznimno zanimljiva u šibensko-kninskoj organizaciji stranke gdje je aktualnog šefa Nediljka Dujića kandidaturom iznenadio aktualni šibenski gradonačelnik Željko Burić.

U utrci za šibensku gradsku organizaciju istovremeno sudjeluje viši stručni suradnik u gradskoj upravi zadužen za udruge civilnog društva i sport Paško Rakić koji je Šibenčanima poznat i kao bivši zamjenik gradobnačelnika te kao nesuđeni dožupan u Šibensko-kninskoj županiji.

Njegov je protukandidat bivši šef policije i nekadašnji Upravitelj za zatvorski sustav Branko Peran koji je donedavno bio pod stegovnim postupkom radi toga što je javno kritizirao vodstvo stranke s posebnim naglaskom na bivšeg župana Gorana Pauka.

No, nedavno je postupak protiv njega obustavljen, a on je to odlučio iskoristiti za kandidaturu. Po HDZ-ovim kuloarima spekuliralo se da je Burić kandidat vodstva HDZ-a, odnosno premijera Andreja Plenkovića koji se nastoji riješiti Dujića kojega smatra odgovornim za debakl svoje stranke na nedavno održanim lokalnim izborima pričemu je Pauk ostao bez pozicije župana.

No iz Dujićeva tima odbacuju odgovornost za poraz na izborima te kažu kako odgovornost snosi Pauk, ali i oporba koja se ujedinila oko njegova rušenja. Da se i sam Plenković premišlja oko Dujićevih argumenata vidljivo je iz toga što se kao kandidat u njegovom timu spominje ministar pravosuđa Ivan Malenica. No, s druge strane u HDZ-u se navodi kako je to isključivo odluka ministra Malenica te se spekulira da Burić uživa Plenkovićevu potporu dok Dujića podržavaju Malenica, Gordan Jandroković i ministar Tomo Medved, što bi značilo nevjerojatan scenarij, odnosno podjelu vrha HDZ-a oko kandidata u ovoj županiji. Što god da je od toga točno, jasno je da Burić u kampanju ulazi da bi iz nje izašao kao pobjednik, dok se iz njegovih izjava može iščitati da stranka uistinu stoji iza njega.

”Nakon što je Hrvatska demokratska zajednica meni dala veliko povjerenje kandidirajući me za gradonačelnika Šibenika u tri mandata, a potom i za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Šibenika, osjećam obvezu i odgovornost prema HDZ-u, a s obzirom na trenutačnu poziciju stranke u Šibensko-kninskoj županiji. Želim vratiti povjerenje članstva, ali i svih stanovnika Šibensko-kninske županije u HDZ kao stožernu stranku i usmjeriti je na pobjednički put”, izjavio je najavljujući kandidaturu u sklopu koje je otkrio i svoj tim pa se tako u utrci za županijski HDZ našao Danijel Mileta, načelnik općine Promina Tihomir Budanko, Sanja Jakelić ravnateljica šibenske Opće bolnice te kninska gradska vijećnica Ana Marić, dok bi se Dujiću uz Malenicu trebao pridružiti drniški gradonačelnik Josip Begonja, Hrvoje Dunkić i Antonija Marić.