SLIJEDE LI OTKAZI U HOLDINGU? Tomašević je uzeo direktoricu koja jako dobro zna kako se to radi

Autor: Daniel Radman

Nova članica Uprave Zagrebačkog holdinga Matija Subašić-Maras u poslovnom je svijetu najpoznatija je kao dugogodišnja šefica ljudskih resursa Croatia osiguranja.

Svakako može biti znakovito da Subašić-Maras ima veliko iskustvo u sustavu u kojem je došlo do velikih otpuštanja. Naime, prije desetak godina Croatia Osiguranje otpustilo je u kratkom razdoblju čak 500 zaposlenika, da bi nešto kasnije došlo do zapošljavanja nove radne snage.

Subašić-Maras je to objasnila da je samo 30 posto zaposlenih radilo u prodaji, dok su ostali bili na “potpornim” funkcijama, a da je Uprava te omjere željela promijeniti. Napomenula je tada da su svi zaposlenici dobili ponudu da ostanu uz prekvalifikaciju, ali na prodajnim mjestima, međutim velika većina ih se odlučila na odlazak. “Ovim smo pristupom zaista htjeli motivirati naše zaposlene da ostanu u kompaniji i da budu uspješni u svom radu. Nažalost, kako sam već rekla, najveći dio odlučio je ne prihvatiti novi izazov”, pojasnila je tada.

Osim otkaza i pravednije plaće?

CO je zaposlio poslije nove ljude, a onda se ponovo počelo govoriti o otkazima koje je buduća članica Uprave Holdinga u istom intervjuu nazvala “racionalizacijom i promjeni strukture zaposlenika”. Hoće li to iskustvo “racionalizacije i promjene strukture zaposlenika” primijeniti i u Zagrebačkom holdingu? O otkazima se ondje svakako razmišlja, a osoba s ovakvim iskustvom kao nova članica Uprave sigurno će dobro doći u obavljanju ovako nezahvalnog posla.

No, znakovita je i nagrada koju je gospođa Subašić-Maras dobila 2019. godine, riječ je o tituli Best Employer Brand Awards koje je dobila Croatia Osiguranje “za fer i transparentan način zapošljavanja te za nagrađivanje i promoviranje zaposlenika“. Tomašević je u kampanji obećao pravednije plaće u sustavu pa se čini da bi i to mogao biti dio zadaće Subašić-Maras.

Hoće li nakon imenovanja uprave biti otkaza i je li u planu pravednija raspodjela plaća, poslali smo upit i u Zagrebački Holding, a ovo je njihov odgovor:

“U Zagrebačkom holdingu d.o.o od lipnja ove godine poduzima se niz aktivnosti u cilju stabilizacije financija i smanjenja troškova poslovanja. U dijalogu sa socijalnim partnerima, u tijeku je i donošenje nove sistematizacije radnih mjesta. Zagrebački holding d.o.o. kao odgovoran poslodavac poštuje sve odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike ZGH koji je na snazi”, napisali su.