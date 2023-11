Slavonski HDZ-ovci razočarani Anušićevim odlaskom: Spominju Plenkovićevu ucjenu

Autor: Iva Međugorac

Dugo se po HDZ-ovim kuloarima donedavnog osječko-baranjskog župana Ivana ANušića spominjalo kao jednoga od vodećih oponenata premijeru Andreju Plenkoviću koji je vladajuću stranku pozicionirao u političkom centru ulazeći uz ostalo i u koaliciju sa SDSS-om kojega predvodi Milorad Pupovac.

Najglasniji kritičar te HDZ-ove suradnje bio je posljednjih nekoliko godina upravo ANušić koji je stasao u jedinog člana vladajuće stranke koji se usudio oponirati Plenkoviću, što je rezultiralo pričama o trzavicama među dvojicom stranačkih titana pa se priča o konfliktu rasplela do te mjere da se počelo govoriti o tome kako bi Anušić mogao biti taj koji će srušiti Plenkovića bez jasne definicije kada i kako bi se to trebalo dogoditi.





Trzavice su za sada izglađene

Da su određene trzavice među njima dvojicom možda doista i postojale dalo se naslutiti iz toga što se Anušić posljednjih mjeseci nije pojavljivao na sastancima stranačkih glavešina, a Plenkoviću je pak prema unutarstranačkim teorijama posebno zasmetalo to što se Anušić oglušio o njegove pozive za hitnim sastankom koje su uslijedile nakon privođenja nekadašnjeg ministra Darka Horvata. Tada se govorilo da ANušić i ministar prometa Oleg Butković udružuju snage i nastoje okupiti ekipu s kojom rade Plenkoviću o glavi, a i prije nekoliko tjedana tvrdilo se kako je Anušić prešao granicu Plenkovićeva strpljenja kada ga je prozvao zbog Frane Barbarića i njegova ostanka na vodećoj poziciji u HDZ-u bez obzira na afere zbog kojih se provlačio po medijskim stupcima.

Nije Anušić jedini s takozvanog HDZ-ova desnog krila s kojim je Plenković imao svojevrsne obračune, štoviše, Anušić je u to vrijeme kada se ovaj obračunavao sa njegovim suborcem Milijanom Brkićem stajao u Plenkovićevom timu iz kojeg i jest stigao u potpredsjedništvo HDz-a, a zbog čega se mnogi i pitaju jesu li njihovi sukobi svih ovih godina bili stvarni ili fingirani. Što god da se mnoštvo pitalo jedno je sigurno- sve sukobe Anušić i Plenković ostavili su iza sebe time što je premijer Anušića instalirao na čelo Ministarstva obrane nakon što je s te pozicije makao Marija Banožića.

Mišljenja oko Anušićeva dolaska na čelo ovog resora u samom finišu Plenkovićeva mandata unutar HDZ-a su kao i obično podijeljena. Dok jedni drže da je Plenković ovime okončao proces marginalizacije osječkog župana kojega je počeo onda kada je iz svoje Vlade makao ministricu Natašu Tramišak, drugi drže da se Anušić ovime izborio za još medan ministarski mandat u idućoj vladi znajući da mu se utjecaj u osječkom kraju počeo topiti nakon nemilih događanja s požarom u gradu na Dravi.

Slavonci nezadovoljni Anušićevim manevrom

Dio slavonskih HDZ-ovaca nezadovoljan je time što ih Anušić napušta uoči lokalnih izbora i prepušta u ruke potpuno nepoznatog dožupana Mate Lukića koji se tek prije par godina pridružio njihovoj stranci. Dok u Anušićevoj bazi pojedinci negoduju u Plenkovićevim redovima ne kriju zadovoljstvo te tvrde da je ovo jedan od ponajboljih premijerovih poteza od početka aktualnog mandata.

”Nije nemoguće da Plenković sada kada je doveo Anušića u svoje redove doista krene u rješavanje problema u HEP-u. Svi se pitaju zašto je tako jakog igrača u Vladu uveo baš sad pred izbore, ali u tome i je poanta. Plenković od Anušića i očekuje da bude izravan i kritičan, njemu više nikakvo laskanje ne može koristiti, on na izbore mora ići znajući da uza se ima nekoga tko će mu izravno reći gdje griješi. Njega Anušić i je kupio tom izravnošću mada doista ponekad među njima dvojicom jest bilo trzavica”, kaže naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade te kaže da je Plenković ovim potezom izveo šah-mat.

”Plenković je ovime još jednom pokazao ogromnu političku mudrost, s Anušićem je zadovoljio dio desnice izvan stranke, smirio unutarstranačku desnicu, a vrlo vjerojatno i proširio HDZ-ov koalicijski potencijal”, smatra naš sugovornik dodajući da ovo imenovanje nakon Banožićeva odlaska treba gledati i sa tehničke strane. ”U Slavoniji tinja nezadovoljstvo, što zbog svinjske kuge što zbog raznih drugih problema i afera, a što zbog konkurencije iz Domovinskog pokreta. Plenković si u takvom okruženju uoči parlamentarnih izbora nije smio dopustiti da u Vladi nema nikoga iz Slavonije, a ANušić se pokazao kao najbolji mogući izbor uz ostalo i zbog svojeg ratnog staža”, drži naš sugovornik te kaže da je Anušićevo sudjelovanje u Domovinskom ratu zasigurno nešto što se nitko na političkoj sceni neće usuditi propitkivati, niti je to nešto što mu se može osporiti.

Ovo nije prva ponuda

Ono što međutim iznenađuje upućene jest zašto je Anušić baš sada pristao na Plenkovićevu ponudu, jer kako tvrde upućeni ovo nije prvi put da mu premijer nudi taj resor. S jedne se strane dio HDZ-ovaca pita je li možda Anušić nečime ucijenjen, a s druge se strane govori kako je ovo imenovanje opcija na koju je ANušić morao pristati ne zbog premijera, već zbog stranke koja se posljednjih mjeseci suočava sa cijelim nizom korupcijskih afera što je bez obzira na stabilan rejting utjecalo na HDZ-ovu poziciju na terenu.









”Anušić ovaj rizik može gledati i kao priliku, ima dovoljno vremena da pokrene nešto u resoru obrane koji je s Banožićem devastiran, a onda mu se otvara mogućnost da ako se dokaže i na ovoj poziciji preuzme čelnu poziciju u HDZ-u bez tenzija kada se Plenković odluči napustiti hrvatsku politiku i otići u Bruxelles”, govori naš sugovornik.

Premda na prvu ne djeluje tako Plenković i Anušić kada je HDZ u pitanju ipak imaju dodirnih točaka pa tako primjerice treba spomenuti kako su obojica u stranku ušli iste 2011-te godine, s tim da se Plenković HDZ-u pridružio na poziv bivše premijerke Jadranke Kosor kao osoba s impresivnim diplomatskim iskustvom, dok se Anušić stranci pridružio kao pravaš koji je ovih dana ublažio svoje žestoke kritike na račun Pupovčeva SDSS-a s kojim sada kao ministar sjedi u izravnoj koaliciji što bi se moglo odraziti na njegovo poprilično dobro kotiranje među braniteljskom populacijom. Sve u svemu od Anušića u stranci i ministarstvu u koje stiže puno očekuju, no vojni analitičar Marinko Ogorec drži da je osječki župan prijelazno rješenje te da će glavni dio posla u MORH-u i dalje odrađivati državni tajnik Zdravko Jakop inače brigadni general.

Privremeno i prijelazno rješenje

“Anušić je, koliko znam, samo privremeno i prijelazno rješenje. Donesena je odluka jer je trebalo što prije imati ministra obrane. No, sustav kao takav funkcionira i u postojećim okolnostima. Državni tajnik Jakop je dugo u sustavu i jako dobro ga poznaje pa smatram da ne bi trebalo biti problema. A Anušić će očito na čelu MORH-a biti do izbora. Na neki način, to je pokrpavanje, ali smatram da, što se tiče nacionalne sigurnosti, sustav nije ugrožen”, kazao je Ogorec za N1 Televiziju dodajući da je ministarska funkcija uglavnom politička dok operativci koji najbolje poznaju sustav odrađuju poslove. “Uvijek je bolje da na čelu resora bude profesionalac koji poznaje sustav i posao. No, hoće li to biti civil koji nema dovoljno znanja i iskustva ili osoba koja je već bila involvirana u sustav i vojne strukture – to je stvar političke odluke”, kazao je Ogorec.

Inače kada već govorimo o Anušiću treba reći da se o njegovom privatnom životu ne zna gotovo ništa, osim što je poznato da je otac četvero djece te da je u drugom braku sa suprugom Mandicom. Na nacionalnoj sceni postao je poznat kada je preuzeo vođenje kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja se u toj kampanji nije proslavila. Tada se saznalo kako je sa svega 17 godina napustio školu i krenuo u obranu Hrvatske. Od lipnja 91. maloljetni je dragovoljac Domovinskog rata, a kao pripadnik Zbora narodne garde 106. i 130. brigade te kao propadnik specijalne policije MUP, Vojne policije i 3. Gardijske brigade prošao je brojna ratišta, nositelj je niza vojnih odlikovanja, a u ratu je početkom 90-ih izgubio brata.“Napustio sam Građevinsku školu u trećem razredu i otišao u rat, još u travnju 1991. Antunovac je ugrožavala Tenja. Nisam dvojio ni sekunde i nas smo sva tri brata i otac završili na bojište”, ispričao je svojedobno za Večernji prisjećajući se kako mu je otac branio da ide u rat, no za njega nije bilo nikakve dileme.









”Nakon pada Antunovca, otišao sam se boriti na južno hrvatsko bojište. Oslobađali smo zaleđe Dubrovnika, u strogo tajnoj akciji koju je vodio Janko Bobetko. Trideset posto branitelja iz te se operacije nikada nije vratilo, nisu im pronađeni ni ostaci. Imao sam tada 18 godina i pohvaljen sam za hrabrost”, prisjetio se u tom intervjuu. U politiku se Anušić uključio početkom 90-ih kada se pridružio HSP-u s kojim se kasnije rastao, politički put nastavio je kao nezavisni da bi se na koncu u HDZ uključio u jeku Sanaderovih afera radi kojih su mnogi u to doba napuštali stranku.